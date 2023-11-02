Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) 11. olağan genel kurulu yapıldı.

2003 yılında yönetmen ve senaristlerin kurduğu SETEM’in Divan Başkanlığına Feza Sınar, katip üyeliklerine Ahmet Alan ve Mustafa Efelti seçildi.

Faaliyet raporunu okuyan Mehmet Güleryüz İspanya’dan alınan teliflerin üyelere dağıtımı ile Sinema alanında telif hakları konusunda önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti ve SETEM’in 2021 - 2023 faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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Yapılan seçimle Yönetim Kuruluna Mehmet Güleryüz, Semih Kaplanoğlu, Hüseyin Karabey, Aysun Akyüz Mehdiabbas, Rıza Kıraç, Ensar Altay ve Orhan Koçak; Denetleme Kuruluna H.Salih Dikmen, Mehmet Bükülmez, Necip Güleçer; Teknik-Bilim Kuruluna Oğuz Makal, Ahmet Alan, Mehmet Gün; Haysiyet Kuruluna Mecit Beştepe, Ahmet Çadırcı ve Feza Sınar seçildi.

Yönetim Kurulunun kendi arasında yaptığı görev dağılımında; Başkan Mehmet Güleryüz, Asbaşkan Semih Kaplanoğlu, Genel Sekreter Ensar Altay, Sayman Orhan Koçak, Üyeler Hüseyin Karabey, Aysun Akyüz Mehdiabbas ve Rıza Kıraç olarak belirlendi. (AÖ)