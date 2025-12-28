ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:09 28 Aralık 2025 11:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.12.2025 11:33 28 Aralık 2025 11:33
Okuma Okuma:  4 dakika

Set işçisinin şüpheli ölümü: Ahmet Emin Yavuk'a ne oldu?

Final yapan Gözleri Karadeniz dizisinde çalışan ve sette ağır yaralanan Ahmet Emin Yavuk'un ölümüne ilişkin konuşan oyuncu Kerem Arslanoğlu, kamuoyuna "kaza" olarak yansıyan olayın şiddet sonucu meydana geldiğini iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Set işçisinin şüpheli ölümü: Ahmet Emin Yavuk'a ne oldu?
Fotoğraf: Ahmet Emin Yavuk'un kişisel arşivi

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, ani bir kararla final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin setinde çalışan Ahmet Emin Yavuk'un "kaza" olarak duyurulan ölümüne ilişkin iddiayı sosyal medyadan bir video ile duyurdu.

Bir TV dizisi ve narsist bir kralın kaybetme korkusu
Bir TV dizisi ve narsist bir kralın kaybetme korkusu
8 Aralık 2025

"Yaşananların üstü örtülmesin"

Arslanoğlu, Yavuk'un sette yaralanması, yoğun bakımda kalması ve dün ölmesiyle sonuçlanan olayın bir kaza değil, şiddet sonucu yaşandığını iddia etti.

Oyuncu Arslanoğlu'nun anlatımına göre, Yavuk'un aynı odayı paylaştığı bir set çalışanının, daha önce husumet yaşadığı bazı kişilerle tartışmaya girdiği Yavuk'un ise bu kavgayı ayırmak amacıyla onların arkasından gittiği ifade edildi. Arslanoğlu, Yavuk'un yaşananları kontrol edemediği için yapım koordinatörünü arayarak yardım istediğini, olay yerine gelindiğinde ise Yavuk'un ağır şekilde yaralı olduğunu belirtti.

Kamuoyuna yansıyan “kaza” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne süren oyuncu, yaşananların üzerinin örtülmemesi gerektiğini ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

"Yavuk'un yaşadığı travma basit düşme sonucu oluşmadı"

Konuya ilişkin Yavuk ailesinin avukatından açıklama geldi:

"Soruşturma dosyası kapsamında alınan adli tıp ve doktor raporlarında, Ahmet Emin YAVUK'un yaşadığı travmanın basit bir düşme sonucu oluşmadığı, açıkça belirtilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma genişletilmiş; vefatın ardından 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden biri kasten öldürme suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Diğer şüpheliler yönünden ise adli soruşturma devam etmektedir."

DİSK'e bağlı Sinema Emekeçileri Sendikası da (Sine-Sen) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet yerini bulana kadar sürecin takipçisi olacağız" dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
set işçileri set işçiliği şüpheli ölüm dizi seti Ahmet Emin Yavuk
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git