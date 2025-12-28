Set işçisinin şüpheli ölümü: Ahmet Emin Yavuk'a ne oldu?

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, ani bir kararla final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin setinde çalışan Ahmet Emin Yavuk'un "kaza" olarak duyurulan ölümüne ilişkin iddiayı sosyal medyadan bir video ile duyurdu.

Bir TV dizisi ve narsist bir kralın kaybetme korkusu

"Yaşananların üstü örtülmesin"

Arslanoğlu, Yavuk'un sette yaralanması, yoğun bakımda kalması ve dün ölmesiyle sonuçlanan olayın bir kaza değil, şiddet sonucu yaşandığını iddia etti.

Oyuncu Arslanoğlu'nun anlatımına göre, Yavuk'un aynı odayı paylaştığı bir set çalışanının, daha önce husumet yaşadığı bazı kişilerle tartışmaya girdiği Yavuk'un ise bu kavgayı ayırmak amacıyla onların arkasından gittiği ifade edildi. Arslanoğlu, Yavuk'un yaşananları kontrol edemediği için yapım koordinatörünü arayarak yardım istediğini, olay yerine gelindiğinde ise Yavuk'un ağır şekilde yaralı olduğunu belirtti.

Kamuoyuna yansıyan “kaza” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne süren oyuncu, yaşananların üzerinin örtülmemesi gerektiğini ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, 'Gözleri Karadeniz' dizisinin set çalışanı Ahmet Emin Yavuk’un dövülerek öldürüldüğünü iddia ediyor.pic.twitter.com/PNOaUTLQvA — BPT (@bpthaber) December 26, 2025

"Yavuk'un yaşadığı travma basit düşme sonucu oluşmadı"

Konuya ilişkin Yavuk ailesinin avukatından açıklama geldi:

"Soruşturma dosyası kapsamında alınan adli tıp ve doktor raporlarında, Ahmet Emin YAVUK'un yaşadığı travmanın basit bir düşme sonucu oluşmadığı, açıkça belirtilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma genişletilmiş; vefatın ardından 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden biri kasten öldürme suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Diğer şüpheliler yönünden ise adli soruşturma devam etmektedir."

Bu gönderiyi Instagram'da gör @av.eminakifkose'in paylaştığı bir gönderi

DİSK'e bağlı Sinema Emekeçileri Sendikası da (Sine-Sen) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet yerini bulana kadar sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Ahmet Emin Yavuk’un ailesinin avukatı tarafından yapılan kamuoyu açıklamasıdır.



Gerçeklerin üzeri örtülemez. Adalet yerini bulana kadar bu sürecin takipçisi olacağız.#AhmetEminYavukİçinAdalet pic.twitter.com/Y8eUsiL7uN — Sine-Sen・Sinema Emekçileri Sendikası (@DiskSine) December 28, 2025

(NÖ)