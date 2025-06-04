SES’ten Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sendikal alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve her türlü ayrımcılık ile şiddeti önlemek amacıyla hazırladığı yeni Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddetsiz Sendika Ortamı Politika Belgesini kamuoyuna duyurdu.

Belge, kadınların sendikal alandaki varlığını güçlendirmeyi, cinsiyet temelli şiddetle etkin mücadeleyi ve eşitliği kurumsal temellere oturtmayı hedefliyor.

“Hiçbir sendikal alan cinsiyetçiliğe açık olamaz”

SES Antalya Şube Kadın Sekreteri Nurcan Eğlenti, belgenin tanıtımında yaptığı açıklamada sendikanın bu alandaki duruşunu net sözlerle dile getirdi:

“Hiçbir sendikal alan cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa, şiddete, sessiz kalmaya ve görmezden gelmeye açık değildir.”

Eğlenti, belgenin hazırlanmasında CEDAW, İstanbul Sözleşmesi, ILO 190 gibi uluslararası sözleşmelerin yanı sıra Türk Ceza Kanunu ve 6284 Sayılı Yasa gibi ulusal düzenlemelerin referans alındığını belirtti. Ayrıca belgenin, Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği danışmanlığında hazırlandığını ve sendikanın 2020 yılında yayımladığı *“Cinsel Tacize Karşı Politika Belgesi”*nin güncellenmiş hâlini içerdiğini aktardı.

Belgede neler var?

Yeni politika belgesi ile SES şu taahhütlerde bulunuyor:

Tüm üye ve yöneticilere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun sürekli ve etkin biçimde çalışması,

Taciz, şiddet ve ayrımcılık vakalarında şeffaf, tarafsız ve hızlı süreçler işletilmesi,

Beyana dayalı, gizliliği esas alan destekleyici mekanizmaların uygulanması.

Özellikle dikkat çeken maddelerden biri de, şiddet faili bir sendika üyesi olsa dahi disiplin süreçlerinin bu ilkelerden taviz verilmeden işletileceğinin açıkça vurgulanması oldu.

Nurcan Eğlenti, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu belge yalnızca bir politika metni değil; sendikamızın eşitlik mücadelesindeki örgütlü sözüdür. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet karşısında susmuyoruz, susmayacağız. Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için mücadelemizi sendikal alandan toplumsal alana taşımaya devam edeceğiz.”

Tüm basını ve kamuoyunu bu mücadelenin parçası olmaya çağıran SES, sendikal alanın dönüştürücü gücünü toplumsal eşitlik mücadelesiyle birleştirme kararlılığını yineledi.

(SI/EMK)