'Sessizlik Bitiyor': İnsan hakları temalı ilk belgesel platformu kuruldu

Seçkisinde sadece insan hakları temalı belgesellere yer veren ilk uluslararası dijital yayın platformu MUTED kuruldu.

Bağımsız belgeselleri küresel bir izleyici kitlesiyle buluşturmayı hedefleyen MUTED, 8 Ekim 2025’te Cenevre’de gerçekleşecek lansmanla yayın hayatına başlayacak.

Platformun film seçkisi

Kuruculuğunu Kürt yönetmen Kurtuluş Baştimar’ın üstlendiği platform, ifade özgürlüğü, toplumsal eşitlik, ayrımcılıkla mücadele, kimlik, göç, aktivizm ve görünürlük gibi temalarda üretilmiş belgesellere kürasyonlu bir seçkiyle yer verecek.

MUTED, yalnızca bir yayın mecrası değil; aynı zamanda toplumsal hafızayı dijital ortamda yaşatmayı amaçlayan bir belgesel arşivi niteliği de taşıyor.

Lansman Cenevre’de

MUTED’in ilk sezonunda, dünyanın dört bir yanından, festivallerde gösterilmiş ya da görünürlük bulamamış nitelikli belgeseller yer alacak. Platform, özellikle az bilinen ama güçlü anlatılara sahip yapımları erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

İlk özel içeriklerden biri, Vietnamlı gazeteci ve düşünce özgürlüğü savunucusu Pham Doan Trang’in hikayesini konu alan "The Voice They Tried to Silence" adlı belgesel olacak.

"Görünmeyen gerçekler için dijital bir hafıza"

Platformun kurucusu Kurtuluş Baştimar platformun amacını ilişkin şöyle konuştu:

"MUTED, yalnızca susturulmuş seslere bir alan açmakla kalmıyor; aynı zamanda belgesel sinemayı bir tanıklık alanı olarak yeniden inşa ediyor. Bu platform, görünmeyen gerçekler için dijital bir hafıza oluşturma amacı taşıyor."

Manifesto

(AB)