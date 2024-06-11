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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 11:30
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 11:30
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"Sessiz Dans" belgeseli prömiyerini yaptı

Yönetmen Aynur Özbakır'ın kurgusunu da üstlendiği belgesel, Türkiye'nin ilk işitme engelli balerini Eda Tavacı'nın yaşamına odaklanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Sessiz Dans" belgeseli prömiyerini yaptı

Yönetmen Aynur Özbakır'ın son belgesel filmi "Sessiz Dans", DOCUMENTARIST 17. İstanbul Belgesel Günleri kapsamında izleyiciyle buluştu.

Filmin prömiyeri, 8 Haziran Cumartesi günü İstanbul Pera Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Gösterim sonrası düzenlenen söyleşide yönetmen Aynur Özbakır, filmin yapım süreci ve ilham kaynakları hakkında detaylı bilgiler verdi. Özbakır, projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Özbakır'ın kurgusunu da üstlendiği belgesel, Türkiye'nin ilk işitme engelli balerini Eda Tavacı'nın yaşamına odaklanıyor.

Geçmiş ve hikâye

Belgesel, Eda Tavacı'nın müzikle, insanlarla ve bedeniyle kurduğu sıradışı ilişkiyi izleyicilere sunuyor. Film, Tavacı’yı merkeze alarak, gürültüye, yerleşik alışkanlıklara ve sağırlığa karşı dans ederek hayata tutunan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Eda'nın hayali, metropol keşmekeşinde kadınlara yönelik şiddetin karanlığında kendi sesini bulmak ve başkalarına ilham vermek üzerine kurulu.

Belgesel, yönetmen Aynur Özbakır'ın kendi geçmişine ve işitme güçlükleri ile mücadele etmiş olmasına dayanıyor. Yönetmenin çocukluğundan aldığı izler ve hayalini gerçekleştirme arzusu, projeye yön verdi. Eda'nın baleye olan tutkusu, zorluklara rağmen dans etme isteği ve bu süreçte yaşadığı duygu yoğunluğu, onun kişisel gelişimi ve hayatta kalma çabasıyla özdeşleşiyor.

Film, işaret dilinin önemi ve dil bariyeri ile başa çıkma çabalarına da dikkat çekiyor. İşitme engellilerin sık sık anlaşılamama ve yalnızlık hissiyle baş başa kaldığına vurgu yapan belgesel, izleyicilere empati ve anlayış sunmayı hedefliyor.

41 dakikalık bir süresi olan film, Türkçe ve işaret dili dillerinde sunuluyor. (HÖÜ/TY)

documentarist 17. istanbul belgesel günleri sessiz dans aynur özbakır Pera Müzesi Eda Tavacı
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