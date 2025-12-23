ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:47 23 Aralık 2025 09:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 09:55 23 Aralık 2025 09:55
Okuma Okuma:  3 dakika

SES Yılın Kadınları 2025 seçiliyor

SES Yılın Kadınları Ödülleri 15 Ocak 2025 Perşembe akamı Pera Müzesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SES Yılın Kadınları 2025 seçiliyor
*2024 ödül töreninden bir kare.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarfından bu yıl beşincisi düzenlenen SES Yılın Kadınları 2025 ödüllerinin adayları belli oldu ve kamuoyu oylamasına sunuldu. Herkese açık olan oylama sonucunda 2025 yılının kadınları belirlenmiş olacak.

SES Yılın Kadınları adayları, Dünyada ve Türkiye’de demokrasi, kadın hakları, çevre ve iklim, emek LGBTQ mücadelesinde öncülük etmiş kişi ve kurumlar, başarıları ile kadınlara ilham olmuş sporcu, girişimci, bilim kadınlarından oluşuyor. Bu yıl Dünyadan 15 ve Türkiye’den 25 kişi ve kurum toplam 40 aday belirlendi.

Oylamaya bu linkten katılabilirisiniz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, feminist duruşlarıyla örnek olan, başarılarıyla ilham veren olan bu kişi ve kurumlar, sistematik baskılara karşı cesaretle direnerek Türkiye ve Dünya’da demokrasinin ve kadın ve insan haklarının geriye gitmesine karşı mücadele veren kdınların hikayeleri hepinize ilham verecek.

Aday Listesi: 

  1. Filistin’deki Kadın Gazeteciler adına; Bisan OwdaMaha Hussaini
    Mariam Barghouti
  2. Global Sumud Flotilla Adına Greta Thunberg ve Yasemin Acar
  3. Gazze Bienali ve İstanbul Pavyonu Adına Tasneem Shatat ve Shulamit Bruckstein Çoruh
  4. Students for Justice in Palestine Adına Rümeysa Öztürk
  5. Filistin’de Adalet İçin Columbia Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Çalışanları Adına Marwa Elshakry ve Marianne Hirsch
  6. Barış İçin Yahudi Sesi (Jewish Voice for Peace) Girişimi, ABD
  7. Ateşkes İçin Hahamlar (Rabbis for Ceasefire) Girişimi, ABD
  8. Filistin İçin Aksiyon Kollektifi (Palestine Action)  Birleşik Krallık
  9. Jawad Camp Sivil İnisiyatifi, Gazze
  10. Saraçhane Öğrenci Hareketi
  11. Tutuklu Belediye Mensuplarının Aile Dayanışma Ağı (ADA)
  12. Sırbistan Novi Sad Öğrenci Hareketi Adına Teodora Gardović
  13. Gürcistan Avrupa Birliği Üyelik Destek Protestocuları 
  14. Z Kuşağı İsyanları ( Nepal, Fas, Kenya, Madagaskar)
  15. Afganistan’da Direnen Kadınlar adına FEMENA
  16. İran’da Baskıcı Rejime Karşı Direnen Kadınlar Adına Parastoo AhmadiNina Golestani ve Narges Muhammedi
  17. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi 
  18. Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi
  19. Feminist Yazar ve Aktivist Berrin Sönmez
  20. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
  21. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği
  22. Konuşmamız Gerek Derneği
  23. Frankeştayn Kitabevi Adına Ayşe Tümerkan
  24. Çatlak Zemin Feminist Dijital Platform
  25. Feminist Tahayyül Dergisi
  26. Parrhesia Ermeni Feminist Kolektifi: Aylin Vartanyan
  27. Nehna Kültürel Miras ve Hafıza Kolektifi
  28. Roots & Shoots Türkiye
  29. Hrant Dink Vakfı Kadınları; Rakel Dink, Delal Dink, Nayat Karaköse ve Zeynep Taşkın
  30. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi
  31. LGBTİ+ Aktivisti Yıldız Tar
  32. ÜniKuir Derneği
  33. Gola Derneği / Rize – Türkiye
  34. Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (Balıkesir)
  35. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası
  36. Rümeysa Çamdereli, Kadınlarla Jam İnisiyatifi
  37. Zeynep Sönmez, Milli Tenisçi
  38. Hülya Tomak, Sosyal Girişimci
  39. María Susana Muhamad González, Kolombia 
  40. Dr. Özge Akbulut 

Ödül Töreni 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı Pera Müzesi’nde

SES Yılın Kadınları Ödülleri 15 Ocak 2025 Perşembe akamı Pera Müzesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Kadın hareketi, sivil toplum, siyaset, sanat, yabancı misyon, medya ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşen ödül töreni Türkiye ve Dünya’da kadın mücadelesinin herkese ilham verdiği bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın Ses Eşitlik Derneği
