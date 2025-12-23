SES Yılın Kadınları 2025 seçiliyor

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarfından bu yıl beşincisi düzenlenen “SES Yılın Kadınları 2025” ödüllerinin adayları belli oldu ve kamuoyu oylamasına sunuldu. Herkese açık olan oylama sonucunda 2025 yılının kadınları belirlenmiş olacak.

SES Yılın Kadınları adayları, Dünyada ve Türkiye’de demokrasi, kadın hakları, çevre ve iklim, emek LGBTQ mücadelesinde öncülük etmiş kişi ve kurumlar, başarıları ile kadınlara ilham olmuş sporcu, girişimci, bilim kadınlarından oluşuyor. Bu yıl Dünyadan 15 ve Türkiye’den 25 kişi ve kurum toplam 40 aday belirlendi.

Oylamaya bu linkten katılabilirisiniz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, feminist duruşlarıyla örnek olan, başarılarıyla ilham veren olan bu kişi ve kurumlar, sistematik baskılara karşı cesaretle direnerek Türkiye ve Dünya’da demokrasinin ve kadın ve insan haklarının geriye gitmesine karşı mücadele veren kdınların hikayeleri hepinize ilham verecek.

Aday Listesi:

Filistin’deki Kadın Gazeteciler adına; Bisan Owda, Maha Hussaini

Mariam Barghouti Global Sumud Flotilla Adına Greta Thunberg ve Yasemin Acar Gazze Bienali ve İstanbul Pavyonu Adına Tasneem Shatat ve Shulamit Bruckstein Çoruh Students for Justice in Palestine Adına Rümeysa Öztürk Filistin’de Adalet İçin Columbia Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Çalışanları Adına Marwa Elshakry ve Marianne Hirsch Barış İçin Yahudi Sesi (Jewish Voice for Peace) Girişimi, ABD Ateşkes İçin Hahamlar (Rabbis for Ceasefire) Girişimi, ABD Filistin İçin Aksiyon Kollektifi (Palestine Action) Birleşik Krallık Jawad Camp Sivil İnisiyatifi, Gazze Saraçhane Öğrenci Hareketi Tutuklu Belediye Mensuplarının Aile Dayanışma Ağı (ADA) Sırbistan Novi Sad Öğrenci Hareketi Adına Teodora Gardović Gürcistan Avrupa Birliği Üyelik Destek Protestocuları Z Kuşağı İsyanları ( Nepal, Fas, Kenya, Madagaskar) Afganistan’da Direnen Kadınlar adına FEMENA İran’da Baskıcı Rejime Karşı Direnen Kadınlar Adına Parastoo Ahmadi, Nina Golestani ve Narges Muhammedi Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi Feminist Yazar ve Aktivist Berrin Sönmez Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Konuşmamız Gerek Derneği Frankeştayn Kitabevi Adına Ayşe Tümerkan Çatlak Zemin Feminist Dijital Platform Feminist Tahayyül Dergisi Parrhesia Ermeni Feminist Kolektifi: Aylin Vartanyan Nehna Kültürel Miras ve Hafıza Kolektifi Roots & Shoots Türkiye Hrant Dink Vakfı Kadınları; Rakel Dink, Delal Dink, Nayat Karaköse ve Zeynep Taşkın İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi LGBTİ+ Aktivisti Yıldız Tar ÜniKuir Derneği Gola Derneği / Rize – Türkiye Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (Balıkesir) Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Rümeysa Çamdereli, Kadınlarla Jam İnisiyatifi Zeynep Sönmez, Milli Tenisçi Hülya Tomak, Sosyal Girişimci María Susana Muhamad González, Kolombia Dr. Özge Akbulut

Ödül Töreni 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı Pera Müzesi’nde

SES Yılın Kadınları Ödülleri 15 Ocak 2025 Perşembe akamı Pera Müzesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Kadın hareketi, sivil toplum, siyaset, sanat, yabancı misyon, medya ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşen ödül töreni Türkiye ve Dünya’da kadın mücadelesinin herkese ilham verdiği bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

(EMK)