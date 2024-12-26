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KADIN
Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 15:12
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2024 16:24
3 dk Okuma

SES Yılın Kadınları 2024 oylaması başladı: bianet’ten iki aday

2024 SES Yılın Kadınları Adaylarını kadın hareketi başta olmak üzere geniş bir kitlenin oylarına sunuyor. Hedef, Dünyadan en az 2, Türkiye’den de 10 adayı SES Yılın Kadını olarak belirlemek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
kısımda büyük harflerle yazılmış "SES Yılın Kadınları 2024" ifadesi bulunuyor. Hemen altında ise "Oylama Başladı!" yazısı dikkat çekiyor. Arka planında pastel tonlarda çizilmiş eğrisel şekiller bulunuyor. Alt kısımda, farklı yaş gruplarından ve çeşitlilik gösteren kadınları temsil eden çizimler yer alıyor. Çizimler arasında başörtülü, renkli saçlı ve farklı tarzlarda giyinmiş kadın figürleri dikkat çekiyor. Bu figürler, kampanyanın kapsayıcı ve çeşitli yapısını vurgular nitelikte. Genel olarak, görsel sıcak, çağdaş ve katılımcılığı teşvik eden bir mesaj taşıyor.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "SES Yılın Kadınları 2024" oylaması başladı.

Kadın hakları ve eşitlik mücadelesinde öncü rol üstlenen kadınları onurlandırmayı amaçlayan ödüllerde, bu yıl IPS iletişim Vakfı başkanı ve bianet kurucularından gazeteci Nadire Mater ve bianet editörlerinden gazeteci Evrim Kepenek de adaylar arasında yer alıyor.

Dernek, adaylık gerekçelerini şöyle sıralıyor: "Nadire Mater, gazetecilik mesleğinin onurlu bir temsilcisi olarak, yıllardır insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Evrim Kepenek ise toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğiyle, kadınların hikayelerini görünür kılmak ve toplumsal farkındalık yaratmak için önemli bir rol oynuyor.

bianet, kadın odaklı habercilik anlayışıyla, özellikle kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri konusunda güçlü bir farkındalık yaratıyor. bianet’in cesur ve ilkeli duruşu, basın özgürlüğü ve toplumsal eşitlik için mücadele eden tüm gazeteciler için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor."

Dördüncü kez düzenlenen SES Yılın Kadınları Ödülleri için Türkiye’den 26 ve dünyadan 5 olmak üzere toplam 31 aday seçildi. Oylama, SES Derneği’nin resmi internet sitesi üzerinden başladı ve 6 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Ödül töreni ise Ocak 2025’in üçüncü haftasında Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

SES Derneği, adayların belirlenme sürecinde kadın hareketi, LGBTQ+ hakları, emek ve çevre mücadelesi gibi alanlarda aktif isimlerin önerilerini dikkate aldı.

Dernek, toplumsal cinsiyet eşitliği, feminist duruş, ilham veren başarılar ve dayanışma ruhunu esas alan kriterlere dayanarak adayları belirledi.

Kriterler

Aday belirlemede dikkate alınan başlıca kriterler şu şekilde açıklandı:

  • Kadın hakları, LGBTQ+ hakları, çevre ve emek hakları mücadelesinde aktif rol almak.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak.
  • Feminist duruşuyla özgürlük ve eşitlik mücadelesinde örnek olmak.
  • Başarılarıyla kadınlara ilham vermek ve rol model olmak.
  • Sistematik baskılara direnme cesareti göstermek.
  • İnsan hakları, cinsiyet eşitliği ve iklim adaleti mücadelesine katkı sunmak.

Oylama herkese açık

SES Derneği, bu süreci bir umut ışığı olarak nitelendiriyor. Dernek, aday belirleme süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Her yılın sonunda umut dolu bir telaş yaşıyoruz. 2024’ün gri tablosu içinde pırıldayan ışıkları derlemek, her şeyin o kadar da kötü olmadığını hissettiriyor. Örnek rol modellerin hikayelerini paylaşarak umudu, direnişi ve dayanışmayı artırmayı hedefliyoruz.”

Oylama, geniş bir katılım hedefiyle başlatıldı ve SES Derneği, Türkiye’den en az 10 ve dünyadan en az 2 adayın SES Yılın Kadını olarak seçilmesini hedefliyor. Herkese açık olan oylamaya buradan katılabilirsiniz.

2024 SES Yılın Kadınları Adaylarını kadın hareketi başta olmak üzere geniş bir kitlenin oylarına sunuyor. Hedef, Dünyadan en az 2, Türkiye’den de 10 adayı SES Yılın Kadını olarak belirlemek.

Oylama 6 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
SES Eşitlik ve Adale Derneği Ses Eşitlik ve Adalet Derneği Nadire Mater gülseren onanç evrim kepenek
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