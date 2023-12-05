SES Dersim Şubesi: TTB ile dayanışma içindeyiz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dersim Şubesi, Sanat Sokağı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin “görevleri dışında faaliyet göstermek” iddiasıyla görevden alınmasını protesto etti.

Açıklamada konuşan SES Dersim Şube Yöneticisi Meral Gülbanat Şimşek, "TTB Merkez Konseyi’nin görevi olmayan işler yapıp yapmadığına ancak özgür iradesiyle TTB Genel Kurulu, kongresi karar verebilir" dedi.

Evrensel'in haberine göre, Meral Gülbanat Şimşek, TTB'nin, sağlık emekçilerinin ve halkın hakları için mücadele eden, demokratik değerlere önem veren bir meslek örgütü olduğunu belirtti.

TTB'nin faaliyetlerini anımsatan Gülbanat Şimşek, "Pandemi ve 6 Şubat depreminde iktidarın halka hizmet için parmağını bile kıpırdatmaz hale gelmesi, TTB’nin iktidarın 'sağlıkta dönüşüm' adı altında sürdürdüğü sağlık politikalarına yönelik eleştirilerinin ne kadar haklı oluğunu göstermiştir" diye konuştu.

"Karar siyasi"

Gülbanat Şimşek, mahkemenin aldığı kararın, iktidarın TTB, TBB, TMMOB ve TEB gibi "bir türlü yandaşları tarafından ele geçirilemeyen emek ve meslek örgütlerine yönelik saldırıları kapsamında" verildiğini söyledi.

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TTB'yi her fırsatta hedef aldığı ve hedef göstermeleri sonucu TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklandığı da hatırlatıldı ve "Bu nedenle TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması hukuki değil tamamen siyasi amaçlıdır" denildi.

Bakan Tunç'tan TTB açıklaması: Yargı kararı var, süreci takip edeceğiz

TTB'den birçok ilde eylem: "TTB susmadı, susmayacak"

(EMK)