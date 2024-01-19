SES Derneği'nden 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ödül

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından halkın oylamalarıyla belirlenen “SES Yılın Kadınları”nın 2023 ödülleri, 18 Ocak Perşembe akşamı Pera Müzesi'nde yapılan törenle sahiplerini buldu.



Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da toplumsal cinsiyet eşitliği ve barış için dayanışmaya katkıda bulunan, kadın hakları mücadelesinde öncü, eşitlikçi ve feminist duruşuyla örnek olan, başarılarıyla kadınlara ilham veren veya sistematik baskılara direnerek dayanışmaya katkı sunan Türkiye ve dünyadan 13 kadın ve grup, toplam 1887 kişinin oylarıyla belirlendi.



2023'ün SES getiren kadınları ve grupları Afet İçin Dayanışma, Canan Dağdeviren, Akbelen'de ekolojik kıyıma direnen kadınlar adına Deniz Gümüşel ve Nejla Işık, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Afganistan'da Taliban'a karşı direnen kadınlar, direnmekten vazgeçmeyen işçi kadınlar adına Ayşe Büşra Yılmaz, EMEP Gaziantep milletvekili Sevda Karaca, Ebru Baybara Demir, Filistinli ve İsrailli kadınların barış örgütleri: Women Wage Peace ve Women of the Sun, televizyon ekranlarında “hesaplaşmayı” başlatan Kızılcık Şerbeti adına Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Sıla Türkoğlu, Salçalı Gündem adına Florence Konstantina Delight ve Çiçek Tahaoğlu, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar olarak belirlendi. Bu yıl ikincisi verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise KAMER Vakfı'nın oldu.





Sunuculuğunu Berna Laçin'in yaptığı gecede, televizyon ekranlarında “hesaplaşmayı” başlatan Kızılcık Şerbeti adına ödül alan Evrim Alasya, yaptığı konuşmasında “Bu coğrafyada kadınların çok ağır hikâyeleri var. Biz Kızılcık Şerbeti ile bu ağır hikâyelerin yüzde 1'lik kısmına giriş yapmaya çalışıyoruz ama tabi ki gerçek haliyle anlatmak çok mümkün olmuyor. Umarım bu coğrafyada kadınlar olarak hikâyelerimizi bir gün anlatabiliriz” diye belirtti.



"Kadınlara minnet borçluyuz"

Artık gelenekselleşen ödül töreni ile ilgili SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç ise şunları söyledi:

“SES Yılın Kadınları Ödül Töreni yılın en umut veren gecesi olmaya aday. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Umarım 13, 23'leri de yapacağız. Bu ödül akşamında kadın hareketi, LGBTİ hareketi, çevre hareketi, emek hareketi, örgütlü toplum temsilcileri, aktivistler, gazeteciler ve yazarlar bir araya geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023'ün aday listesini, derneğimizin yayın organı Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nda yıl içinde hikâyelerini paylaştığımız kadınlar arasından seçtik. Dünya Bankası tarafından “Eşitsizlik Yılı” olarak ilan edilen 2023 yılında öncü çalışmaları, başarıları, örgütlü itirazları, Türkiye'de ve Dünya'da kadın dayanışmasına verdikleri destek için SES Yılın Kadınları'na minnet borçluyuz. Dayanışma ile eşitlik mücadelesi verdikleri için tekrar çok teşekkür ediyorum."

(EMK)