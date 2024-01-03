SES: COVID-19 testleri yeniden yaygın olarak yapılmalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, bugün şube binasında yaptığı açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış olduğu belirterek “acil tedbir alınması” çağrısı yaptı.

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İçöz “Hastanelerde çalışan üyelerimizden gelen bilgiler ve basına yansıyan görüntülerde de görüldüğü üzere acil servislere başvuran hastalarda üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış var. Ayrıca test yapılan yerlerde COVID 19’un pozitif çıktığına dair bilgiler sendikamız genel merkezimize ulaşıyor” dedi.

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Acillere ve hastanelere yoğun başvurular dışında sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında da yayılan solunum yolu enfeksiyonlarının, zaten yetersiz sayıda hizmet üreten sağlık emekçileri için artan işyüküne yol açtığını ekledi.

Talepler

Şükran İçöz, üst solunum yolu enfeksiyonu vaka artışlarının önüne geçmek için Sağlık Bakanlığından şu önlemlerin alınmasını talep etti:

• Okullarda yeterli hijyen malzemelerinin temin edilerek sağlanması, çocuklara ve gençlere yönelik el yıkama ve hijyen konularında eğitimler verilmesi, görseller ile farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yapılması,

• Toplu taşıma araçları başta olmak üzere hastaneler, fabrikalar gibi toplu çalışma alanlarında maske kullanımına yönelik uyarıların yapılması,

• COVID-19 testlerinin yeniden yaygın olarak yapılması ve pozitif çıkanlara yönelik bulaşı önlemek amaçlı eğitimlerin ve gerekli tedbirlerinin uygulanması.

• Sağlık emekçileri arasında da hastalığın yayılımı arttı. Test yapılıp rapor verilemediği için hasta sağlık emekçileri çalışmak zorunda kaldıklarından dolayı bir nevi hastalığın yayılmasında etken olabiliyor. Bu nedenle hasta sağlık emekçileri mutlaka istirahat ettirilmeli.

(AS)