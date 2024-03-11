Sertab Erener 2003'te birinci olduğu 'Everyway That I Can' şarkısını Eurovision'da yeniden seslendirecek

2003’te Eurovision'da birinci olan Sertab Erener, bu yıl İsveç’te düzenlenecek Eurovision'da yeniden sahne alacak.

CENK ÖZBAY YAZDI Sertab Erener: Ne sarayda ne handa

Bu yılki Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını İstanbul konserinde sahneden duyuran Erener, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını ve "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.

Türkiye, 2013 yılından beri yarışmaya katılmıyor. 2013 yılında TRT, kurallarda yapılan değişiklikler ve "politik oylamaları" sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilen yarışmadan çekildiğini bildirmişti. Öte yandan 2021'de dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Söz konusu açıklamalara ve 2023 yılında yarışmanın kurallarının değiştirilmesine (başka bir değişle yarı finallerden jüri oylamasının tamamen kaldırılmasına) rağmen TRT yarışmaya geri dönmedi. Bununla birlikte TRT, 2022 yılından beri ülkenin yarışmaya katılmamasıyla ilgili hiçbir resmi açıklamada da bulunmadı. (AÖ)