Serokwezîrê Spanyayê Sanchez: Spanya amade ye ku dewleta Filistînê nas bike

Serokwezîrê Spanyayê Pedro Sanchez diyar kir ku welatê wî amade ye ku dewleta Filistînê nas bike û got ku civaka navneteweyî bêyî naskirina hebûna Filistînê nikare alîkariya wê bike.

Sanchez di danişîna ji bo pirsên opozîsyonê ya li Parlamentoya Spanyayê de axivî û destnîşan kir ku ew ê beriya havînê Filistînê nas bikin û pêwîstiya vê yekê parast.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, Sanchez bal kişand ser wê yekê ku li Xezeyê "yek ji karesatên mirovî yên herî kûr ên sedsalê" rû dide û wiha got: "Ew ji aliyan dixwaze ku agirbesteke mayînde were ragihandin, êrîşên terorîstî yên Hamasê were şermezarkirin, bi demildestî dîlgirtî were berdan û alîkariyên mirovî were gîhandin.”

Sanchez destnîşan kir ku civaka navneteweyî bêyî naskirina hebûna Filistînê nikare alîkariya wê bike û got, "Spanya amade ye ku dewleta Filistînê nas bike."

Sanchez dê di 11 û 12ê Nîsanê de serdana Polonya, Norwêc, Îrlanda û di 16ê Nîsanê de jî wê serdana Slovenyayê bike û ji bo naskirina dewleta Filistînê û ji bo sazkirina konferansa aştiyê ya navneteweyî ya li ser bingeha çareseriya du dewletî piştgiriyê bixwaze.

