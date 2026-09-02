Serokwezîrê KKTCyê Ustel: Bermayiyên keştiya rêwiyan tespît bûye

Roja Yekşemê li peravên bajarê Girneya Kibrisa Bakur, keştiya rêwiyan a bi navê “Filo Jet” ku serbi şîrketa Filo Denizcilikê ye, bin av bû. Di encama xebatên lêgerîna kesên wendabûyî de, bermayiyên keştiyê hatin dîtin.
Serokwezîrê Komara Tirk a Kibrisa Bakur(KKTC) Unal Ustel, çû serdana xizmên windahiyan ku li pêşiya Bendera Girneyê sekinîne. Ustel agahiyên dawî yên xebatên rizgarkirinê bi wan re parve kir û piştre daxuyanî da çapemeniyê.
Derbarê kesên ku di qezaya ferîbotê ya li Girneyê de windabûyî de em çi dizanin?
Di keştiyê de jê 259 rêwî û heşt personel bi giştî 267 kes hebûn. 239 kes sax hatin rizgarkirin. Heşt kesan canê xwe ji dest dan û 20 kes jî hê wenda ne.
Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Ustel diyar kir ku di encama xebatên keştiya yekem a ku ji aliyê Tirkiyeyê ve duh(1ê Îlonê) hatibû şandin de cihek hatibû tespîtkirin; îro jî bi tevlîbûna keştiya bi navê “TCG Alemdar”ê bermayiyên keştiya rêwiyan hatin dîtin.
Ustel da zanîn ku keştî di kûrahiya nêzîkî 550 metreyî de hatiye dîtin û teqez kir ku bi robotan xebatên kişandina dîmenên li derdora keştiyê di her rewşê de berdewam dikin.
Ustel diyar kir ku ew ê xizmên wendahiyan û raya giştî bi berdewamî agahdar bikin û got: “Em li bendê ne ku xebat ber bi êvarê ve bigihîjin encamekê.”
DEM Partî û Partiyê NÛyê li ser keştiya ku li Girneyê bin av bibû daxuyanî dan
(VC/AY)