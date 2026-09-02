TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.09.2026 15:37 2 Îlon 2026 15:37
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.09.2026 15:41 2 Îlon 2026 15:41
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Serokwezîrê KKTCyê Ustel: Bermayiyên keştiya rêwiyan tespît bûye

Unal Ustel diyar kir û got, “Em li bendê ne ku xebat ber bi êvarê ve bigihîjin encamekê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Serokwezîrê KKTCyê Ustel: Bermayiyên keştiya rêwiyan tespît bûye
Fotograf: Ajansa Anadolûyê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Roja Yekşemê li peravên bajarê Girneya Kibrisa Bakur, keştiya rêwiyan a bi navê “Filo Jet” ku serbi şîrketa Filo Denizcilikê ye, bin av bû. Di encama xebatên lêgerîna kesên wendabûyî de, bermayiyên keştiyê hatin dîtin.

Serokwezîrê Komara Tirk a Kibrisa Bakur(KKTC) Unal Ustel, çû serdana xizmên windahiyan ku li pêşiya Bendera Girneyê sekinîne. Ustel agahiyên dawî yên xebatên rizgarkirinê bi wan re parve kir û piştre daxuyanî da çapemeniyê.

Derbarê kesên ku di qezaya ferîbotê ya li Girneyê de windabûyî de em çi dizanin?
Derbarê kesên ku di qezaya ferîbotê ya li Girneyê de windabûyî de em çi dizanin?
31 Tebax 2026

Di keştiyê de jê 259 rêwî û heşt personel bi giştî 267 kes hebûn. 239 kes sax hatin rizgarkirin. Heşt kesan canê xwe ji dest dan û 20 kes jî hê wenda ne.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Ustel diyar kir ku di encama xebatên keştiya yekem a ku ji aliyê Tirkiyeyê ve duh(1ê Îlonê) hatibû şandin de cihek hatibû tespîtkirin; îro jî bi tevlîbûna keştiya bi navê “TCG Alemdar”ê bermayiyên keştiya rêwiyan hatin dîtin.

Ustel da zanîn ku keştî di kûrahiya nêzîkî 550 metreyî de hatiye dîtin û teqez kir ku bi robotan xebatên kişandina dîmenên li derdora keştiyê di her rewşê de berdewam dikin.

Ustel diyar kir ku ew ê xizmên wendahiyan û raya giştî bi berdewamî agahdar bikin û got: “Em li bendê ne ku xebat ber bi êvarê ve bigihîjin encamekê.”

DEM Partî û Partiyê NÛyê li ser keştiya ku li Girneyê bin av bibû daxuyanî dan
DEM Partî û Partiyê NÛyê li ser keştiya ku li Girneyê bin av bibû daxuyanî dan
31 Tebax 2026

(VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Girne Keştî Kibris
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê