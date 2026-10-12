TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.10.2026 09:38 12 Cotmeh 2026 09:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.10.2026 09:46 12 Cotmeh 2026 09:46
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Serokên nû yên baroyên Amed, Riha û Şirnexê hatin hilbijartin

Serdil Îzol weke serokê Baroya Rihayê, Sertaç Bûlûttekîn weke serokê Baroya Amedê û her weha Metîn Tatar jî weke serokê Baroya Şirnexê hatin hilbijartin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Serokên nû yên baroyên Amed, Riha û Şirnexê hatin hilbijartin
Fotograf: AW
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya Civata Giştî ya 38emîn a Baroya Rihayê de, ji bo diyarkirina serokê baroyê yê serdema nû, parêzeran li ser sindoqan dengên xwe dan.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat di hilbijartina ku li avahiya Baroya Rihayê hat kirin de parêzer Serdil Îzol, parêzer Mehmet Ejder, parêzer Faruk Dogan û parêzer Cuma Eroglu ketin hilbijartinê. Piştî bidawîbûna proseya dengdanê hejmartina dengên parêzeran dest pê kir.

Riha

Di hilbijartina ku hezar û 402 deng hatin bikaranîn de, piştî hejmartina denga parêzer Serdil Îzol bi girtina 906 dengan ango ji sedî 46an bû Serokê nû yê Baroya Rihayê.

Piştî bidawîbûna hilbijartinê Serokê nû yê Baroyê Serdil Îzol axivî û got:

“Ez vê erkê ne tenê wekî baweriyeke beramberî kesayeta xwe, lê wekî berpirsiyariyeke mezin dibînim. Ji ber ku Serokatiya Baroyê ne tenê meqamek e. Ev erke; parastina rûmeta pîşeya me ye, bihêzkirina parastina serbixwe ye û têkoşîna biryardarane ya ji bo serweriya hiqûqê ye.”

Îzol da zanîn ku ew dixwazin Baroya Rihayê ne ya kesan, lê ya prensîban, ne ya taybetmendiyan, lê ya wekhevî û keda hevpar bidin jiyandin û wiha pê de çû: “Ez bi taybetî dixwazim diyar bikim ku em ê pir bixebitin da ku vê baweriya li hemberî me vala dernexînin, em ê ji rexneyan re vekirî bin û em ê vê erkeyê tevî hevalên xwe yên pîşeyê bi rê ve bibin.”

Amed

Di çarçoveya Lîjneya Giştî ya 50emîn a Baroya Amedê de hilbijartina serokatiyê bi dawî bû.

Di hilbijartina ku li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê pêk hat de, Sertaç Bûlûttekîn û serokê heyî Abdulkadir Guleç bibûn namzet. Pêvajoya dayîna dengan ku di saet 09.00an de dest pê kiribû, di saet 17.00an de qediya. Piştî jimartina dengan de Sertaç Bûlûttekîn 839, Abdûlkadîr Guleç jî 821 deng girtin. Bi vî encamî re Sertaç Bûlûttekîn weke serokê nû yê Baroya Amedê hat hilbijartin.

Şirnex

12emîn Lijneya Baroya Şirnexê li Eywana Civînê ya Zaningeha Şirnexê hat lidarxistin.

Di hilbijartinên serokatiya baroyê de Metîn Tatar û Abdullah Findik weke namzet xwe eşkere kiribûn. Di encama hilbijartinê de parêzer Metîn Tatar bû serokê Baroya Şirnexê.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Baroya Amedê Baroya Şirnexê Baroya Wanê hilbijartin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê