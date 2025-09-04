Serokên 81 bajaran yên CHPî li Stenbolê ne: "Em ê bi Îmamoglûyî re ber bi desthilatdariyê bimeşin"

CHPyê piştî ku rêveberiya wan a Stenbolê ji wezîfeyê hat girtin, xwest ku serokên 81 bajaran ên CHPî bên Stenbolê. Di heman demê de serokên bajaran ji bo 102emîn salvegera damezrandina CHPê hatine Stenbolê. Ozgur Çelik li ber Serokatiya Bajarê Stenbolê a partiya xwe axivî û got, "Em li ser erkê xwe ne."
Serokê Bajar Ozgur Çelik li ber Avahiya Bajar a Stenbolê ya CHPê axivî û spasiya serokên bajaran kir ku ji bo piştgiriya hatine Stenbolê û got, "Du roj berê biryarek hat aşkerekirin ku ji bo Serokatiya Bajarê Stenbolê qeyûm hatiye tayînkirin û piştî vê biryarê, ji 81 bajaran serokên partiya me hatin Stenbolê. Him ji bo piştgiriyê bidin me, him jî ji bo hestên xwe yên hevgirtinê bi me re parve bikin.”
Kongreya CHPê ya Stenbolê betal bû; rêveberiya bajêr ji wezîfeyê hate girtin
"300 roj in em di bin êrîşê de ne."
Çelik diyar kir ku partiya wî 300 roj in rastî êrîşên mezin tê û got, "Her kes û hemû saziyên li Tirkiyeyê yên ku xwe bi desthilata kêmineyan re nagirin rastî êrîşan tên. Serokê Bajarê Îzmîrê yê me Şenol Aslanoglu jî niha li Îzmîrê di girtîgehê de ye. Em hemû silavên xwe ji hevalê xwe yê hêja Şenol Aslanoğlu re dişînin."
"Em bi biryardarî ber bi desthilatdariyê ve dimeşin."
Çelik axaftina xwe bi van gotinan bi dawî kir: "Di bin pêşengiya Serokê me Birêz Ozgür Ozel de û bi Serokomarê me Ekrem Îmamoglûyî re, em bi gavên xurt û bi biryardarî ber bi desthilatdariyê ve dimeşin. Bijî Komar, bijî demokrasî, bijî Partiya Gel a Komarî!"
(AB/AY)