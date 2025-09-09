TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 9 Îlon 2025 10:24
 ~ Nûkirina Dawî: 9 Îlon 2025 10:26
1 xulek Xwendin

Serokê CHPê ya Stenbolê Ozgur Çelik: "Tu astengî nikare meşa partiya me rawestîne"

Di çarçoveya çalakiyên ku ji bo bîranîna salvegera damezrandina CHPê têne lidarxistin de, îro saet di 14:00an de, bi pêşengiya Serokê Giştî ê CHPê Ozgur Ozel, dê çeleng li ber bîrdariya Komarê a Taksîmê were danîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Serokê CHPê ya Stenbolê Ozgur Çelik: "Tu astengî nikare meşa partiya me rawestîne"

Ozgur Çelîk, Serokê Bajarê Stenbolê yê Partiya Gel a Komarî (CHP), derbarê merasîmên ku dê îro ji bo 102emîn salvegera damezrandina partiya xwe werin lidarxistin, li ser medyaya civakî daxuyaniyek parve kir.

Çelîk weha got, "Rojbaş Stenbol. Tu dorpêç û êrîş nikare meşa Partiya Gel a Komarî a ji bo desthilatdariyê, rawestîne. Em li ser erka xwe ne."

8 Îlon 2025

Di çarçoveya çalakiyên ku ji bo bîranîna salvegera damezrandina CHPê têne lidarxistin de, îro saet di 14:00an de, bi pêşengiya Serokê Giştî ê CHPê Ozgur Ozel, dê çeleng li ber bîrdariya Komarê a Taksîmê were danîn.

Çelik di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku "CHP gel e, ew nayê teslîm girtin," û hemû Stenbolî vexwend ku beşdarî pîrozbahiyên 102emîn salvegera partiyê bibin.

8 Îlon 2025

(EMK/AY)



