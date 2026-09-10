TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.09.2026 15:48 10 Îlon 2026 15:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.09.2026 15:51 10 Îlon 2026 15:51
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Serokê Bajarê Stenbolê yê Partiya Nû Ozgur Çelîk dê sibê îfadeyê bide

Ji ber hilbijartina Cîgiriya Seroka Şaredariya Uskudarê derbarê Ozgur Çelîk de lêpirsîn hate destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Serokê Bajarê Stenbolê yê Partiya Nû Ozgur Çelîk dê sibê îfadeyê bide
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ji ber hilbijartina Cîgiriya Seroka Şaredariya Uskudarê de derbarê Serokê Bajarê Stenbolê yê Partiya Nû Ozgur Çelik de lêpirsîn hate destpêkirin. Çelik dê sibê saet di 09.30an de li Adliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê îfadeyê bide.

Serokê Bajarê Stenbolê yê Partiya Nû Ozgur Çelik, piştî hilbijartina Cîgiriya Seroka Şaredariya Uskudarê ku di 8ê Îlonê de pêk hatibû axivîbû û gotibû: "Ayhan Aydin bi girî telefonî min kir. Got: 'Dozger gefa girtinê li min xwar, kur û hevjîna min astengdar in, dê kî li wan binêre? Ji ber ku kes tune bû li wan binêre ez teslîmî wan bûm'."

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê derbarê daxuyaniyên Ozgur Çelik de lêpirsîn dabû destpêkirin. Endamê Meclisa Şaredariya Uskudarê Ayhan Aydin di çarçoveya lêpirsînê de îfade da.

Aydin di îfadaya xwe de îdia kir ku beriya hilbijartina Cîgiriya Seroka Şaredariya Uskudarê, bi daxwaza Çelik gelek caran ew bi rêya telefonê bi hev re axivîne û di van axaftinan de hewla zextan li wî hatiye kirin.

(EMK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Partiya NÛ Ozgur Çelik Uskudar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê