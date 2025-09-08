Serokatiya Bajarê Stenbolê a CHPyê di bin dorpêça polîsan de ye

45emîn Dadgeha Hiqûq û Esliyeyê roja Sêşema 2ê Îlonê Ozgur Çelîk û reveberiya wî ji wezîfeyê girt. Ozgur Çelîk di 38emîn Kongreya Asayî ya CHPê ya Stenbolê de hatibû hilbijartin. Di heman rojê de, Dadgehê biryar da ku li şûna Çelîk û rêveberiya wî, serokê berê yê bajar Gursel Tekin jî di nav de, lijneyek were tayînkirin.
Ji ber vê yekê Ozgur Çelik û hin parlementerên CHPê li Avahiya Bajarê Stenbolê ya li Sarıyerê dest bi nobetê kirin. Tekin jî ragihand ku ew ê roja Duşema 8ê Îlonê, biçe Serokatiya Bajêr.
"Em ê mala gelê xwe biparêzin"
Çelîk duh êvarê li ser hesabê xwe yê Xê postek parvekir û got "CHP gel e, em ê mala gelê xwe biparêzin."
Duh êvarê tîmên polîsan Navenda Parêzgeha Stenbolê ya CHP dorpêç kirin. Rêveberiya CHPê xwest ku hemû rêxistinên navçeyê û welatiyan bên avahiyê. Di banga CHPê de weha hate gotin: "Em rê nadin qeyûm, em hemû endamên xwe vedixwînin avahiya Stenbolê."
Parlamenterê CHP-ê yê Stenbolê Suat Özçağdaş ji Halk TV re axivî û diyar kir, "Destûr nayê dayîn ku em bikevin avahiyê û derkevin. Em vê yekê qebûl nakin. Ê vê yekê dike darbekar Erdogan e. Çawa têketin û derketina avahiyê dikare were qedexekirin? Serokê me yê bajar telefonî Walî kir û Walî got ku tiştek wisa tune. Polîs li paş me sekinandîbû.”
Walîtiyê hemû çalaki qedexe kirin
Her wiha polîsan rêyên ku diçin avahiya Stenbolê a CHPê girtin, hêzêz taybet anîn ber avahiyê û lîstikvan Emrecan Polat û endamekî Ciwanên CHPî desteser kirin.
Walîtiya Stenbolê, li 6 navçeyên Stenbolê li Beşiktaş, Beyoglu, Eyupsultan, Kagithane, Sariyer û Şîşliyê ji 7ê îlonê heta saet 12ê şeva 10ê îlonê her cure çalakiyên wekî mitîng, meş, daxuyaniya çapemeniyê qedexe kirin.
Walîtîya Stenbolê ragihand ku çalakiyên wekî mîtîng, civînên çapemeniyê, meş, danîna konan, stand, çalakiyên rûniştinê, daxwazname û bîranîn dê di navbera 7 û 10ê Îlonê de li navçeyên Beşîktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer û Şîşliyê werin qedexekirin.
Qedexe dê ji saet 8:00ê êvarê roja Yekşemê, 7ê Îlona 2025an, heta saet 11:59ê êvarê roja Çarşemê, 10ê Îlona 2025an bidome.
Her weha jinên CHPî li pêş avahiya bajêr a Stenbolê dest bi çalakiya rûniştinê kirin. Bi hezaran CHPî bi sloganên “dê qeyûm biçin, em ê bimînin” li ber avahiyê sekinîne.
(EMK/AY)