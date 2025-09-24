TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
ZAYENDA CIVAKÎ
Dîroka Weşanê: 24 Îlon 2025 16:24
 ~ Nûkirina Dawî: 24 Îlon 2025 16:27
Serlêdanên ji bo KuirFest Antakyayê dest pê kir

“Mihricen KuirFest evvel merra fi Antakya!”*

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Pembe Hayat KuirFest, ku 13 sal in xebatên xwe li bajarên cûrbecûr didomîne, vê carê jî wê li Antakyayê bi LGBTİ+yan re be.

Festîval dê bi piştgiriya Guerilla Foundation û CultureCivicê û her weha bi hevkariya bi hevkariya Hevgirtina Erdheja Hatayê û Komeleya Nêzîkatiyên Ciwan a di Tenduristî û Nehnayê de  were li dar xistin.

Kurasyona KuirFest Antakyayê wê Koray Ozbal û Erkan Affan bikin. Di festîvalê de pêşandanên fîlman û her weha gelek atolye û çalakiyên curbicur hene.

Posterê festîvalê ji aliyê Katrin Dirim û Birol Boyuncu ve hatiye amadekirin. Her weha di heman demê de kolaja logoya tematîk, bi taybetî ji bo qonaxa Antakyayê, Ekin Keser amade kir.

Di çarçoveya bernameya festîvalê de dê Rapora di Hunerê de Wekheviya Zayendî a Civakî were pêşandan.

Her weha wê fîlm bi awayê vekirî li derve were nîşandan. Atolyeyên Çîroknivîsandinê, LubunChef ku çanda xwarinê dê wekî ezmûnek kolektîf were parve kirin û Atolyeya Tenduristiya Zayendî a ji bo jin û LGBTİ+yan dê werin lidarxistin.

* KuirFest cara yekem li Antakyayê ye!

Ji bo forma serlêdanê bitikîne

(TY/AY)

Stenbol
