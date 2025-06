Serlêdanên 1emîn Xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetellî Ersozê dest pê kirin

Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) ji bo bîranîna Gurbetellî Ersozê û kedkarên çapemeniya azad ên jiyana xwe ji dest dane, 1emîn Xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetellî Ersoz li dar dixe.

Serlêdanên ji bo pêşbirkê ku cara yekemîn e tê lidarxistin, duh(17ê Hezîranê) dest pê kir û dê heta 28ê Îlonê bidome.

Tenê rojnamegerên jin dikarin beşdar bin

Tenê rojnamegerên jin dikarin beşdarî pêşbirkê bibin. Pêşbirk dê di 4 kategoriyan de were lidarxistin: Nûçeyên "Kurdî", "Tirkî", "Wêne" û nûçeyên "Wêne-Vîdeo".

Her beşdar dikare tenê bi yek berhemê di yek kategoriyê de beşdarî pêşbirkê bibe. Serlêdanên ji bo pêşbirkê dê di 17’ê Hezîrana 2025’an de dest pê bikin û di 28’ê Îlona 2025’an de bi dawî bibin. Berhemên serketî dê di 6’ê Cotmehê de werin ragihandin. Xelat dê di 8’ê Cotmehê de, di merasîma dê were lidarxistin de, bê dayin. Ji bo kesên di pêşbirkê de bi ser bikevin wê kompîtur wekî diyarî bê dayin

Şertên tevlîbûnê

Şertên beşdarbûna pêşbirkê ev in:

Berhemên ku ji bo pêşbirkê hatine şandin divê berî 8ê Cotmeha 2024’an nehatibin weşandin. Beşdar dikare bi berhemeke ku di nav salekê de xelat negirtibe û di pêşbirkeke dinê de nehatibe pêşandan, tev li pêşbirkê bibe. Ger aşkera bibe ku berhem di nav salekê de li dereke dinê hatiye pêşandan an jî xelat girtiye wê ew xelata ji bo wê berhemê bê betalkirin. Wê demê ger xelatek hatibe wergirtin, divê ji hêla beşdar ve were vegerandin. Beşdar dema ku bi xelateke ne aîdî wê be tevli pêşbirkê bibe wê demê ew ê sepandina binpêkirina rêgezê ji aliyê endamên juriye ve pêk were.

Hemû beşdarên ku berhemên xwe dişînin pêşbirkê, wekî ku mijarên di şertên beşdariyê de hatine destnîşankirin, qebûl kirine, têne hesibandin. Beşdarên ku van mercan bicîh neynin dê ji pêşbirkê werin derxistin. Ger berhem nehatibe weşandin, navê berhemê, cih û dema kişandina wê divê di dosyayê de cih bigire; ger hatibe weşandin jî, divê rojname, kovar, ajans, malper, agahdariya TV û dîroka weşanê û kopiyek ji weşanê di dosyayê de cih bigirin.

Beşdar divê jînenîgarî (CV), navnîşana têkiliyê û agahiyên li ser berhema xwe li dosyaya serlêdana xwe zêde bikin. Serlêdan dê bi rêya malpera fermî ya MKG’ê werin kirin.

Beşên nûçeyan

Beşdar dikarin bi berhemên di kategoriyên wekî siyaset, aborî, ekolojî, perwerde, tenduristî, civak-jiyan, çand-huner û werzîşê de yên ku balê dikişînin ser jinan û bi perspektîfa jinan hatine amadekirin, beşdar bibin. Ger nûçeyên ku wê ji bo pêşbirkê bê şandin, li ser çapemeniya nivîskî hatibe weşandin dikare bi formata PDF’ê ji navnîşana e-maîlê re were şandin û ger di medyaya înternetê de hatibe weşandin, dikare bi formata Word’ê were şandin. Divê lînka nûçeya ku di medyaya înternetê de hatiye weşandin jî were şandin.

Beşa wêneyan

Li ser rûyê dawiyê yê qoziya çepê yê binî yê berhema wê bê şandin, wê nav û paşnavê xwediya berhemê û navê berhemê bên nivîsandin. Divê dema kişandina berhemê, mekan û navê nûçeyê bê diyarkirin. Divê pîvana berhemên wê bên şandin wiha be: kêleka kin herî kêm 2000 piksel, divê di formata JPG’ê de be, divê dîtbariya wê 300DPÎ be. Ger lijneya juriyê pêdiviyê bibîne dikare ji beşdaran halê orjînal ê wêne (Raw) jî bixwaze. Wêneyên ku li ser hatibin lîstin (ji xeynî eyarên ronahî, reng, kontrastê) nayên qebûlkirin. Wêne bi formata JPG’yê dikare ji e-maîlê li jêr hatiye diyarkirin, bê şandin. Divê wêne wateya “wêneyê nûçeyê” hilgire.

Beşa vîdeo û nûçeyên bidîmen

Di beşa ku nûçeyên dîtbarî yên ji ajansan û nûçeyên televîzyonê wê lê cih bigirin de, divê beşdar li kurgû, kalîteya dîtbariyê û hevsengiya di navbera dengê xwezayî û dengê derve de, baldar bin. Divê dîmen bi kalîteya "dîmenên nûçeyan" bin. Divê wêneyên nûçeyan 2-3 deqeyan derbas nekin.

Jûrî

Beşa Nûçeyên Kurdî: Semiha Alankuş, Hatîce Kamer û Hesna Muhemed

Beşa Nûçeyên Tirkî: Gultan Kişanak, Tugçe Tatarî, Pinar Ogunç û Pinar Ural

Beşa Wêneyan: Laura Domenech, Nişmiye Guler, Reyhan Hacioglu û Bêrîtan Canozer

Beşa Vîdeo - Nûçeyên Bidîmen: Nezahat Dogan, Halîme Parlak û Heval Aslan

Navnîşan: Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê Kuçeya Alîemîrî, Avahiya Malî Muşavîrler Hejmar: 1-1/3 Yenîşehir/AMED E-Posta: [email protected] Tel: +90 (555) 746 93 43

(AY)