Serik'teki Suriyeli çocuk cinayeti: Yerel basına yasak öncesi baskı

Suriyeli çocuk işçi Ahmet Handan el-Naif'in öldürülmesi olayı hakkında haberlere yayın yasağı getirildi.

Serik Sulh Ceza Hakimliği, bu yasağın gerekçesini, olayın toplumda infial yaratabilecek nitelikte olması ve yeni müessif olayların yaşanmasını engellemek olarak açıkladı.

Hali ile yasağın ardından gazeteciler bu konuda haber yapamayacak. Ancak yasak öncesinde de gazetecilere dolaylı yollardan “haberi yayınlamayın” denildiği ortaya çıktı.

Peki bu haber nasıl yayınlandı ve kamuoyu gerçeği duydu?

Ahmet Handan el-Naif'in ölüm haberi ilk olarak 2 Temmuz Salı günü Gazete Grafiti'den Ali Taş tarafından duyuruldu.

"Gündüz gözüyle cinayet" başlıklı haber ertesi gün sosyal medyada yayıldı. Yerel basın bu haberi resmi olmayan yasak nedeniyle yayınlamasa da, ajanslar haberi geçti.

bianet'e konuşan gazeteci Ali Taş, mülteciler konusunda basının genellikle sessiz kaldığını ve örtülü bir sansür uygulandığını belirtti.

Taş, "Ben ilk haberi hazırladığımda, buradaki gazeteciler haberi bilmiyordu, cinayet henüz bilinmiyordu. Sonrasında ‘bu haberi yayınlamayın’ baskısı geldiğini duyduk. İnsan hayatının önemli olduğunu düşünerek bu haberi yazdım. Kamuoyuna duyurmak istedim. Öldürülen bir çocuk vardı ve kamuoyunun bunu bilmesi gerektiğini düşündüm" dedi.

Cinayetin ardından özellikle Serik'te yaşayan mülteciler tedirginlik yaşadı. Gece boyunca evler taşlandı ve bazı dükkânlar yakıldı. Taş, saldırıların bugün daha azaldığını belirtti ve şu bilgileri paylaştı: "Kepez İlçesi Baraj Mahallesinde, Suriyeli göçmenlere ait 2 araç kundaklanırken, Mehmet Atay Caddesi’nde bir kundaklama ve bir molotof atma olayı yaşandı. Aksu İlçesi Çamköy Mahallesi’nde de Suriyeli göçmenlerin oturduğu eve taşlı saldırı yapıldı. Saldırıyı gerçekleştiren üç kişi polis tarafından tespit edildi. Gazipaşa İlçesi Esentepe Mahallesi’nde Suriyeli göçmenlere ait eve yapılan saldırı sonrası 11 şüpheli tutuklandı."

bianet'e konuşan yerel bir haber kaynağı, Ahmet Handan el-Naif'in öldürülmesinin Kayseri'deki saldırılarla ilgisi olmadığını "Suriye'de Türkiye bayrağının yakılmasına tepki" ile ilgisi olduğunu söyledi.

Ahmet Handan el-Naif nasıl öldürüldü?

Kayseri'de başlayarak değişik illere yayılan Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılarılarda Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk işçi Ahmet Handan el-Naif önceki gün sokak ortasında öldürülmüştü.



Ahmet Handan el-Naif, Serik'in Kökez Mahallesinde öğle saatlerinde sokakta yürürken, önü iki motosikletten inen üç kişi tarafından kesilmişti. Motosikletten kişilerden birince dövülen ve bıçaklanan El-Naif olay yerinde can vermişti.

Polisin olay sonrasında yaptığı araştırmalar sonunda haklarında çeşitli suç kayıtları bulunan R.Ö., Y.Y. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Önceki gün Kayseri’de başlayıp diğer kentlere sıçrayan Suriyelilere yönelik saldırlar nedeniyle şimdiye kadar 500’e yakın kişi gözaltına alındı.

(EMK)