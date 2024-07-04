ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 14:37
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 00:57
2 dk Okuma

Serik'teki Suriyeli çocuk cinayeti: Yerel basına yasak öncesi baskı

Ahmet Handan el-Naif'in ölümü haberi, ilk olarak 2 Temmuz Salı günü Gazete Grafiti'den Ali Taş tarafından duyuruldu. Taş, bianet’e “Ben ilk haberi hazırladığımda, buradaki gazeteciler haberi bilmiyordu, cinayet henüz bilinmiyordu. Sonrasında ‘bu haberi yayınlamayın’ baskısı geldiğini duyduk. İnsan hayatının önemli olduğunu düşünerek bu haberi yazdım” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Serik'teki Suriyeli çocuk cinayeti: Yerel basına yasak öncesi baskı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

Suriyeli çocuk işçi Ahmet Handan el-Naif'in öldürülmesi olayı hakkında haberlere yayın yasağı getirildi.

Serik Sulh Ceza Hakimliği, bu yasağın gerekçesini, olayın toplumda infial yaratabilecek nitelikte olması ve yeni müessif olayların yaşanmasını engellemek olarak açıkladı.

Hali ile yasağın ardından gazeteciler bu konuda haber yapamayacak. Ancak yasak öncesinde de gazetecilere dolaylı yollardan “haberi yayınlamayın” denildiği ortaya çıktı.

Peki bu haber nasıl yayınlandı ve kamuoyu gerçeği duydu?

Ahmet Handan el-Naif'in ölüm haberi ilk olarak 2 Temmuz Salı günü Gazete Grafiti'den Ali Taş tarafından duyuruldu.

"Gündüz gözüyle cinayet" başlıklı haber ertesi gün sosyal medyada yayıldı. Yerel basın bu haberi resmi olmayan yasak nedeniyle yayınlamasa da, ajanslar haberi geçti.

bianet'e konuşan gazeteci Ali Taş, mülteciler konusunda basının genellikle sessiz kaldığını ve örtülü bir sansür uygulandığını belirtti.

Taş, "Ben ilk haberi hazırladığımda, buradaki gazeteciler haberi bilmiyordu, cinayet henüz bilinmiyordu. Sonrasında ‘bu haberi yayınlamayın’ baskısı geldiğini duyduk. İnsan hayatının önemli olduğunu düşünerek bu haberi yazdım. Kamuoyuna duyurmak istedim. Öldürülen bir çocuk vardı ve kamuoyunun bunu bilmesi gerektiğini düşündüm" dedi.

Cinayetin ardından özellikle Serik'te yaşayan mülteciler tedirginlik yaşadı. Gece boyunca evler taşlandı ve bazı dükkânlar yakıldı. Taş, saldırıların bugün daha azaldığını belirtti ve şu bilgileri paylaştı: "Kepez İlçesi Baraj Mahallesinde, Suriyeli göçmenlere ait 2 araç kundaklanırken, Mehmet Atay Caddesi’nde bir kundaklama ve bir molotof atma olayı yaşandı. Aksu İlçesi Çamköy Mahallesi’nde de Suriyeli göçmenlerin oturduğu eve taşlı saldırı yapıldı. Saldırıyı gerçekleştiren üç kişi polis tarafından tespit edildi. Gazipaşa İlçesi Esentepe Mahallesi’nde Suriyeli göçmenlere ait eve yapılan saldırı sonrası 11 şüpheli tutuklandı."

bianet'e konuşan yerel bir haber kaynağı, Ahmet Handan el-Naif'in öldürülmesinin Kayseri'deki saldırılarla ilgisi olmadığını "Suriye'de Türkiye bayrağının yakılmasına tepki" ile ilgisi olduğunu söyledi. 

Ahmet Handan el-Naif nasıl öldürüldü?

Kayseri'de başlayarak değişik illere yayılan Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılarılarda Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk işçi Ahmet Handan el-Naif önceki gün sokak ortasında öldürülmüştü. 

Ahmet Handan el-Naif, Serik'in Kökez Mahallesinde öğle saatlerinde sokakta yürürken, önü iki motosikletten inen üç kişi tarafından kesilmişti. Motosikletten kişilerden birince dövülen ve bıçaklanan El-Naif olay yerinde can vermişti.  

Polisin olay sonrasında yaptığı araştırmalar sonunda haklarında çeşitli suç kayıtları bulunan R.Ö., Y.Y. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştı. 

Önceki gün Kayseri’de başlayıp diğer kentlere sıçrayan Suriyelilere yönelik saldırlar nedeniyle şimdiye kadar 500’e yakın kişi gözaltına alındı.

(EMK)

suriyeli çocuk
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Faşistleştiremediklerimizden misiniz?
Bugün 10:30
/yazi/fasistlestiremediklerimizden-misiniz-297155
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: Cinsel şiddet herkesin meselesi
4 Temmuz 2024
/haber/cinsel-siddetle-mucadele-dernegi-cinsel-siddet-herkesin-meselesi-297137
AHMET EL-NAİF 17 YAŞINDAYDI
Serik'te Suriyeli mülteci çocuk işçiyi öldürdükleri iddiasıyla üç çocuk tutuklandı
3 Temmuz 2024
/haber/serik-te-suriyeli-multeci-cocuk-isciyi-oldurdukleri-iddiasiyla-uc-cocuk-tutuklandi-297101
DEM Parti'den Kayseri için önerge: Araştırma Komisyonu kurulsun
3 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-kayseri-icin-onerge-arastirma-komisyonu-kurulsun-297071
Hak örgütleri: Mültecilere yönelik ırkçı saldırıları durdurun
3 Temmuz 2024
/haber/hak-orgutleri-multecilere-yonelik-irkci-saldirilari-durdurun-297057
Cezasızlık döngüsünü kırmak: Mültecilere yönelik şiddeti nasıl durdurabiliriz?
2 Temmuz 2024
/haber/cezasizlik-dongusunu-kirmak-multecilere-yonelik-siddeti-nasil-durdurabiliriz-297041
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024
/haber/kayseri-de-suriyelilere-saldiri-ve-sonrasi-297034
Kürt, Alevi ve mültecilere dönük saldırı raporu: Irkçı saldırılar rutine dönüştü
3 Ocak 2024
/haber/kurt-alevi-ve-multecilere-donuk-saldiri-raporu-irkci-saldirilar-rutine-donustu-290112
Mültecilere saldırıda etkin soruşturma talebi
16 Ağustos 2023
/haber/multecilere-saldirida-etkin-sorusturma-talebi-282834
ilgili haberler
Faşistleştiremediklerimizden misiniz?
Bugün 10:30
/yazi/fasistlestiremediklerimizden-misiniz-297155
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: Cinsel şiddet herkesin meselesi
4 Temmuz 2024
/haber/cinsel-siddetle-mucadele-dernegi-cinsel-siddet-herkesin-meselesi-297137
AHMET EL-NAİF 17 YAŞINDAYDI
Serik'te Suriyeli mülteci çocuk işçiyi öldürdükleri iddiasıyla üç çocuk tutuklandı
3 Temmuz 2024
/haber/serik-te-suriyeli-multeci-cocuk-isciyi-oldurdukleri-iddiasiyla-uc-cocuk-tutuklandi-297101
DEM Parti'den Kayseri için önerge: Araştırma Komisyonu kurulsun
3 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-kayseri-icin-onerge-arastirma-komisyonu-kurulsun-297071
Hak örgütleri: Mültecilere yönelik ırkçı saldırıları durdurun
3 Temmuz 2024
/haber/hak-orgutleri-multecilere-yonelik-irkci-saldirilari-durdurun-297057
Cezasızlık döngüsünü kırmak: Mültecilere yönelik şiddeti nasıl durdurabiliriz?
2 Temmuz 2024
/haber/cezasizlik-dongusunu-kirmak-multecilere-yonelik-siddeti-nasil-durdurabiliriz-297041
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024
/haber/kayseri-de-suriyelilere-saldiri-ve-sonrasi-297034
Kürt, Alevi ve mültecilere dönük saldırı raporu: Irkçı saldırılar rutine dönüştü
3 Ocak 2024
/haber/kurt-alevi-ve-multecilere-donuk-saldiri-raporu-irkci-saldirilar-rutine-donustu-290112
Mültecilere saldırıda etkin soruşturma talebi
16 Ağustos 2023
/haber/multecilere-saldirida-etkin-sorusturma-talebi-282834
diğer yazıları
9. YARGI PAKETİ
Kadınların soyadı hakkı mücadelesi: Hukukun üstünlüğüne karşı ideolojik dayatma
Bugün 09:23
Kadınların soyadı hakkı mücadelesi: Hukukun üstünlüğüne karşı ideolojik dayatma
MÜLTECİ KONSEYİ'NDEN KAYSERİ RAPORU
Linçlerin ardından kent savaş alanına döndü, 107 dükkân tahrip edildi
4 Temmuz 2024
Linçlerin ardından kent savaş alanına döndü, 107 dükkân tahrip edildi
Kadın örgütlerinden çağrı: Mülteci kadınları ve çocukları koruyun
3 Temmuz 2024
Kadın örgütlerinden çağrı: Mülteci kadınları ve çocukları koruyun
Ercüment Akdeniz: Mülteci çocuklar ikinci travmayı Türkiye’de yaşıyor
3 Temmuz 2024
Ercüment Akdeniz: Mülteci çocuklar ikinci travmayı Türkiye’de yaşıyor
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ HAZİRAN 2024
Erkekler Haziran’da 34 kadını öldürdü
3 Temmuz 2024
Erkekler Haziran’da 34 kadını öldürdü
Sayfa Başına Git
GÜNCEL
Menü Gizle
bianet'ten bildirimler
bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.