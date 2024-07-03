Serik'te Suriyeli mülteci çocuk işçiyi öldürdükleri iddiasıyla üç çocuk tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi, Cuma Pazarı mevkisinde önceki gün Suriyeli 17 yaşındaki çocuk işçi Ahmet Handan el-Naif'in 3 motosikletli tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin failleri olarak göz altına alınan R.Ö. (17), Y.Y. (15) ve İ.A. (17) sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

El-Naif'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan otopsi işlemleri ardından ailesince akşam saatlerinde kurumdan alınarak, Suriye'ye götürüldü.

Mezopotamya Ajansı, Serik ilçesindeki ırkçı saldırılar nedeniyle aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 40 mültecinin karakolda tutulduğu, bunlardan geçici koruma kimliği olmayanların sınır dışı edilme işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Ahmet Handan el-Naif nasıl öldürüldü?

Kayseri'de başlayarak değişik illere yayılan Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılarılarda Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk işçi Ahmet Handan el-Naif önceki gün sokak ortasında öldürülmüştü.



Ahmet Handan el-Naif, Serik'in Kökez Mahallesinde öğle saatlerinde sokakta yürürken, önü iki motosikletten inen üç kişi tarafından kesilmişti. Motosikletten kişilerden birince dövülen ve bıçaklanan El-Naif olay yerinde can vermişti.

Polisin olay sonrasında yaptığı araştırmalar sonunda haklarında çeşitli suç kayıtları bulunan R.Ö., Y.Y. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Önceki gün Kayseri’de başlayıp diğer kentlere sıçrayan Suriyelilere yönelik saldırlar nedeniyle şimdiye kadar 500’e yakın kişi gözaltına alındı.

(AEK)