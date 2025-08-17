Şerife Muhammedi’nin idam cezasının onanmasına tepki

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, İran’da kadın ve işçi hakları savunucu Şerife Muhammedi’ye verilen idam cezasının onanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şerife Muhammedi’ye verilen ve onaylanan idam cezasına karşı isyandayız" tepkisi verildi.

"Kadınların yaşam hakkı hedef alınıyor"

Kadınların yaşamlarını ve direnişlerinin hedefte olduğunun belirtildiği açıklamada kadınlar, "Dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara yönelik her saldırıyı kendi bedenimize yönelmiş kabul ediyor, buna karşı isyanımızı büyütüyoruz. Fşist Molla rejimi, erkek egemen iktidarını sürdürmek için bir kez daha insanlığa, kadınlara karşı suç işlemişti" dedi.

Kadınlar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Hak ihlallerine, şiddete, sömürüye ve adaletsizliğe karşı mücadele eden Şerife Muhammedi’ye verilen idam cezası; hak temelli bir hukuk düzeninin değil, erkek egemenliğini besleyen ve kadınların yaşam hakkını hedef alan bir sistemin ürünüdür. Kadın özgürlük mücadelesi yürüten yüzlerce kadın, bu kadın düşmanı rejimin daha önce de hedefi olmuştur. Her sıkıştığında yargıyı sopa olarak kullanan, erkekliğini hukukun arkasına gizleyerek büyüten bu sistemlere karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Kadınlara çağrı

İşçi ve kadın haklarını savunduğu için ‘devlet adına kara propaganda yapmak’ suçlamasıyla idama mahkum edilen Şerife Muhammedi’nin sesi, nefesi ve isyanı biziz. Onun yargılanması, İran’daki sömürünün ve kadına yönelik şiddetin ‘hukuk’ neliyle nasıl meşrulaştırıldığının açık göstergesidir. Tüm kadınları; Şerife Muhammedi’ye verilen idam cezasının onaylanmasına karşı ‘Jina Mahsa Amini’nin saçının her teli isyanımızdır’ diyerek dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Bu dayanışmayı büyütmek, bulunduğumuz her coğrafyada erkek egemen sisteme karşı eşitlik ve özgürlük mücadelemizi büyütmek demektir. Şiddete ve sömürüye karşı yaşamımızı, emeğimizi savunarak özgür ve eşit bir yaşamı inşa edeceğiz. İnancımızla, kararlılığımızla ve ‘Jin jiyan azadî’ şiarımızla Şerife Muhammedi’nin sesi ve nefesi olacağız."

