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Yayın Tarihi: 9 Aralık 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2024 10:45
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Şerif Gören kimdir?

"Yol", "Köprü", "Katırcılar", "Derman" ve "Almanya Acı Vatan" gibi birçok filme imza atan senarist ve yönetmen Şerif Gören, 8 Aralık 2024’te, 80 yaşındayken hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şerif Gören kimdir?

Senarist ve yönetmen.

Kariyerine montajcı olarak başladı ve daha sonra yönetmenlik yapmaya başladı.

Türkiye sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olarak tanınan Gören, 1944 yılında Yunanistan’ın İskeçe kentinde doğdu. 1956'da Türkiye'ye gelerek, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

Türkiye sinemasının altın çağını yaşadığı 1970'li ve 1980'li yıllarda önemli yapımlara imza atan Gören filmlerinde, işçi sınıfının sorunlarından toplumsal eşitsizliğe kadar pek çok konuyu işledi.

Gören aynı zamanda, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin topluma etkilerini yansıtan yapımlarıyla dikkat çekti.

1970'li yıllarda "Yeşilçam" olarak bilinen film endüstrisinde birçok film yönetti, özellikle melodram ve aksiyon filmleriyle tanındı. Asıl ününü ise Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Gören'in yönettiği "Yol" filmiyle kazandı. Film, 1982 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanarak Türkiye sinemasında bir dönüm noktası oldu.

Öne çıkan diğer filmleri arasında "Derman" (1983), "Kurbağalar" (1985) ve "On Kadın" (1987) gibi filmler yer alıyor.

Son filmi "Ay Büyürken Uyuyamam"ı 2011 yılında çeken Gören'in senaryosunu da yazdığı bu film, kariyerinin son filmi oldu. (TY)

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Bugün 10:32
Haber Yeri
İstanbul
Şerif Gören yol Şerif Gören kimdir Yılmaz Güney Cannes Sinem-İş Sendikası
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