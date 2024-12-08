Şerif Gören kimdir?

Yönetmen. Çocukluğu ilk İskeçe'de geçti. 1956’da dönemin cumhurbaşkanı Celâl Bayar adına verilen bir bursu kazanarak Türkiye'ye geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nde okula başladı. Daha sonra 18 yaşında, Hürrem Erman'ın sahibi olduğu Erman Film Stüdyosu'nda kurgucu olarak işe başladı.

1966'dan itibaren Yılmaz Güney ile çalışmaya başladı. Bu dönemden itibaren Güney ile birlikte senaryo denemelerine başladı ve uzun bir süre Güney'in asistanı olarak çalıştı. 1970 yılında Yılmaz Güney'in çevirdiği Canlı Hedef filminde yardımcı yönetmenlik yaptı. 1971 yılında İbret, Kaçaklar, Vurguncular gibi Yılmaz Güney yapımı olan filmlerin yönetmenliğini üstlendi.

Yönetmen olarak imza attığı ilk önemli filmi, 1974 yılında senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı Endişe filmi oldu. Bu film 1975 yılında 12. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film seçildi ve Gören'e En İyi Yönetmen, Yılmaz Güney'e ise En İyi Senaryo ödülünü getirdi.

"Yol" filmi Cannes Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü aldı

Daha sonraki yıllarda, Köprü (1975), Deprem (1976) ve Nehir (1977) gibi filmler çekti. 1981 yılında çekilen, senaryosunu Yılmaz Güney'in hapishanede yazdığı ve Gören'in Güney ile birlikte, onun direktifleri doğrultusunda yönettiği Yol filmi, 1982'deki Cannes Film Festivali'nde "En İyi Film" seçilip Altın Palmiye kazandı ve bu ödülü kazanan ilk Türkiye filmi oldu.

Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün, Necmettin Çobanoğlu, Meral Orhonsay gibi önemli oyuncularla çalıştığı politik dram türündeki bu film, anlatımı ve konusuyla hâlen Türkiye sinemasının en önemli filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sinema hayatının son döneminde Tomruk (1982), Derman (1983), Kurbağalar (1985), Yılanların Öcü (1985), Sen Türkülerini Söyle (1986) gibi önemli filmler çekti. 1988'de çektiği Polizei ve 1990'da çektiği Abuk Sabuk 1 Film filmlerinin başrolünde Kemal Sunal vardı.

1993 yılında çektiği “Amerikalı” filminden sonra bir daha film çekmeyeceğini açıkladı.

Amerikalı filminden sonra sinemadan uzak kaldı, son dönemlerde Serseri Aşıklar (2003), Kırık Ayna (2002-03) ve Ahh İstanbul (2006) adlı dizileri yönetti. 2008 yılında, babasına ithaf ettiği İskeçe 1955 adlı bir kısa film çekti.

2011 yılında çektiği Ay Büyürken Uyuyamam filmiyle uzun bir aradan sonra sinemaya döndü.

Bir dönem Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanlığı yaptı ancak festivalin gitgide film şirketleri egemenliğine girdiği ve özgünlüğünü yitirdiği gerekçesiyle 2007 yılında bu görevinden istifa etti.

4 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.

(EMK)