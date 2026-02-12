‘Seri hayvan cinayeti’ davasında karar yarın

Kamuoyunda “seri hayvan cinayeti” olarak bilinen davada yarın (13 Şubat) karar duruşması görülecek.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde saat 10.00’da yapılacak duruşma, kapalı gerçekleştirilecek.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nin, duruşmaya dair yaptığı açıklama şöyle:

“Davanın yeniden görülmesine ilişkin verilen karar doğrultusunda, 30.01.2026 tarihinde yapılan duruşmada BAM Cumhuriyet Savcılığı esas hakkında mütalaasını sunmuş; sanığın 8 yavru köpeğe yönelik tecavüz ve öldürme ile müstehcenlik suçlarını işlediğinin sabit olduğu değerlendirmesiyle, sanığın istinaf başvurusunun esastan reddi yönünde görüş bildirmiş, duruşma ertelenmiştir.

“13 Şubat Cuma günü kapalı yapılacak karar duruşmasına katılım sağlayarak yargılamayı takibe devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ne olmuştu?

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde görev yapan doktor M.M.D. hakkında, sahiplendiği 3’ü yavru toplam 8 köpeğe yönelik cinsel istismar ve öldürme suçlamasıyla 29 Nisan 2025’te gözaltına alındı.

Ankara Batı Adliyesi’nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28’inci maddesinde düzenlenen “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

İddianamede, şüphelinin Mart ve Nisan 2025 tarihlerinde sosyal medya üzerinden sahiplendiği köpeklere nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu ve ardından yaşam haklarını ihlâl ederek öldürdüğü belirtildi. Savcılık, eylemlerin tekrarlayan ve sistemik bir nitelik taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma kapsamında şüphelinin dijital materyallerinde çok sayıda hayvana yönelik cinsel istismar içeren görüntü tespit edildiği, bu nedenle müstehcenlik suçlamasının da yöneltildiği aktarıldı.

Şüpheli hakkında, “birden fazla ev hayvanına cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme” ve “müstehcenlik” suçlarından Haziran 2025’te 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. (TY)