‘Seri hayvan cinayeti’ davasında karar: Cinsel istismara beraat

Ankara’da en az 8 köpeğe nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu, köpekleri öldürdüğü ve saldırı anlarını telefonla kayda aldığı belirlenen doktor M.M.D.’nin karar duruşması bugün görüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde kapalı olarak yapılan duruşmada, M.M.D. hakkında müstehcenlik ve hayvanları öldürme suçlarından verilen cezalar onanarak kesinleşti.
Mahkeme, cinsel istismar suçlaması yönünden ise beraat kararı verdi. Böylece, M.M.D.’nin cezası 9 yıl 9 aydan 4 yıl 4 aya indirildi.
“Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin açıkladığı gibi…”
Muzır Yayın’ın aktardığına göre M.M.D., mahkemedeki savunmasını şöyle tamamladı:
“Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin defalarca açıkladığı gibi Türkiye bir hukuk devletidir. Bu dikkate alınarak yasaya uygun bir karar verilerek mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.”
AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ise karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Cinsel istismar yönünden verilen beraat kararının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Karar temyiz edilerek, dosya Yargıtay incelemesine tabi tutulacaktır. Cinsel istismarla ilgili beraat kararının Yargıtay tarafından bozulacağına inancım tam. Tutukluluk hali devam eden sanıkla ilgili temyiz sürecinin adım adım takipçisi olacağımı belirtmek istiyorum.”
Ne olmuştu?
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde görev yapan doktor M.M.D., sahiplendiği 3’ü yavru toplam 8 köpeğe yönelik cinsel istismar ve öldürme suçlamasıyla 29 Nisan 2025’te gözaltına alındı.
Ankara Batı Adliyesi’nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28’inci maddesinde düzenlenen “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
İddianamede, şüphelinin Mart ve Nisan 2025 tarihlerinde sosyal medya üzerinden sahiplendiği köpeklere nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu ve ardından yaşam haklarını ihlâl ederek öldürdüğü belirtildi. Savcılık, eylemlerin tekrarlayan ve sistemik bir nitelik taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.
Soruşturma kapsamında şüphelinin dijital materyallerinde çok sayıda hayvana yönelik cinsel istismar içeren görüntü tespit edildiği, bu nedenle müstehcenlik suçlamasının da yöneltildiği aktarıldı.
Şüpheli hakkında, “birden fazla ev hayvanına cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme” ve “müstehcenlik” suçlarından Haziran 2025’te 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. (TY)