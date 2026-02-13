‘Seri hayvan cinayeti’ davasında karar: Cinsel istismara beraat

Ankara’da en az 8 köpeğe nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu, köpekleri öldürdüğü ve saldırı anlarını telefonla kayda aldığı belirlenen doktor M.M.D.’nin karar duruşması bugün görüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde kapalı olarak yapılan duruşmada, M.M.D. hakkında müstehcenlik ve hayvanları öldürme suçlarından verilen cezalar onanarak kesinleşti.

Mahkeme, cinsel istismar suçlaması yönünden ise beraat kararı verdi. Böylece, M.M.D.’nin cezası 9 yıl 9 aydan 4 yıl 4 aya indirildi.

“Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin açıkladığı gibi…”

Muzır Yayın’ın aktardığına göre M.M.D., mahkemedeki savunmasını şöyle tamamladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin defalarca açıkladığı gibi Türkiye bir hukuk devletidir. Bu dikkate alınarak yasaya uygun bir karar verilerek mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.”

AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ise karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Cinsel istismar yönünden verilen beraat kararının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Karar temyiz edilerek, dosya Yargıtay incelemesine tabi tutulacaktır. Cinsel istismarla ilgili beraat kararının Yargıtay tarafından bozulacağına inancım tam. Tutukluluk hali devam eden sanıkla ilgili temyiz sürecinin adım adım takipçisi olacağımı belirtmek istiyorum.”