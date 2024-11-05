"Serhildan jiyan e" şarkısına hapis cezası

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Serhed Kültür Derneği eğitmenlerinden Cesim Başboğa, seslendirdiği "Serhildan jiyan e (Yaşamak direnmektir)" şarkısı gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Başboğa hakkında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) kongresinde söylediği “Serhildan jiyan e” şarkısı gerekçe gösterilerek “zincirleme örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 8 Eylül'de dava açıldı.

İddianamede, Başboğa’nın söylediği Kürtçe şarkının “farklı anlamlar” barındırdığı ve bu nedenle "örgüt propagandası" olduğu iddia edildi.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Kasım'da görülen ilk duruşmada Başboğa’ya "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

(RT)