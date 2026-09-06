Serhat Kılıç kimdir?

Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975’te Ankara’da doğdu. Oyunculukla kurduğu bağ, 1994’te burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde biçimlendi. 1998’de mezun olduğunda yolu doğrudan sahneye çıktı.

Profesyonel tiyatro yaşamına Ankara Sanat Tiyatrosu’nda başlayan Kılıç, Rutkay Aziz’in yönettiği Ariel Dorfman imzalı “Kayıplar (Dullar)” oyununda rol aldı. Ardından Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı; yalnızca oyuncu olarak değil, eğitmen ve yönetmen olarak da tiyatronun farklı alanlarında yer aldı.

2002’de Erzurum Devlet Tiyatrosu’na oyuncu olarak atanan Kılıç, bir yandan akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda reji alanında yüksek lisans yaptı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde ders verdi.

Devlet Tiyatroları’ndan ayrılmasının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam etti. Tiyatro DOT, Beşiktaş Kültür Merkezi ve İstanbul Şehir Tiyatroları gibi farklı sahnelerde seyirci karşısına çıktı. “İntiharın Genel Provası” oyununda canlandırdığı dört ayrı karakter, tiyatro kariyerinin dikkat çeken çalışmalarından biri oldu.

Kılıç, 2018’de Eric De Volder’ın yazdığı ve Mesut Arslan’ın yönettiği “Gece Sempozyumu”nda da sahne aldı. Bir aile içindeki ilişkiler üzerinden birey ve sistem arasındaki sınırları tartışmaya açan yapımda Güven Kıraç, Derya Alabora, Mert Fırat, Pervin Bağdat ve Ersin Umut Güler’in de aralarında bulunduğu oyuncu kadrosuyla birlikte yer aldı.

Televizyondan sinemaya

Kılıç’ın televizyonla ilişkisi 2000’de “Bizim Evin Halleri” ile başladı. Sonraki yıllarda “Hatırla Sevgili”, “Ezel”, “Seksenler”, “Söz”, “Kuruluş Osman”, “Maraşlı” ve “Kirli Sepeti” gibi birçok yapımda rol aldı.

Geniş izleyici kitlesinin onu en çok tanıdığı karakterlerden biri, “Seksenler” dizisindeki Ergun Plak oldu. Ancak Kılıç’ın oyunculuğu yalnızca televizyonla sınırlı kalmadı.

Sinemada “Nokta”, “Veda”, “Kış Uykusu”, “Mavzer” ve “Cenazemize Hoş Geldiniz” gibi filmlerde yer aldı. Nuri Bilge Ceylan’ın 2014’te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan “Kış Uykusu” filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu rol, sinema kariyerinin öne çıkan performanslarından biri oldu.

Kılıç, sahne çalışmalarını son yıllarına kadar sürdürdü. Tek kişilik “Kırık Plak” oyunundaki performansıyla 2025’te Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne değer görüldü.

Yaklaşık üç on yıla yayılan kariyerinde Serhat Kılıç, tiyatro, televizyon ve sinema arasında geçiş yapan; oyunculuğun yanı sıra eğitim ve yönetmenlikle de ilgilenen bir isim olarak üretimini sürdürdü.

Kılıç, 5 Eylül 2026’da İstanbul’da 51 yaşında hayatını kaybetti.

(NÖ)