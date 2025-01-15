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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 12:02
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 12:09
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Serenay Sarıkaya, sektörde 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili ifade verdi

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyleyen oyuncu “Dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Böyle olmaz bu işler,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Serenay Sarıkaya, sektörde 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili ifade verdi
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika kalan Sarıkaya, kendisini bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların iftira ve yalan olduğunu söyledi.

“Hukuki süreç başlatacağım”

Sarıkaya, "Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok," dedi.

Sarıkaya, bir basın mensubunun yönelttiği "İtibar zedelenmesi mi var? Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Şüphesiz ki. Dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz," dedi.

Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş
Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş
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Ne olmuştu?

Sinema ve televizyon sektöründeki tekelleşme iddiaları uzun süredir gündemdeyken Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2025'te kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım etrafında dönen tartışma, sektördeki serbest rekabetin engellenmesi ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi.

İddialara göre Ayşe Barım, sektördeki güçlü etkisi nedeniyle bazı oyuncuların sürekli aynı projelerde yer almasını sağlıyor ve rekabeti engelleyen bir ortam yaratıyor.

ID İletişim, iddiaları reddetse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili 10 Ocak’ta soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Barım'a 13 Ocak’ta yurt dışına çıkış yasağı kondu ve hesap hareketleri inceleme altına alındı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
serenay sarıkaya ID İletişim Ayşe Barım sinema-dizi sektörü
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/haber/sinema-ve-televizyon-sektorundeki-tekellesme-tartismalarina-giris-303504
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