Serenay Sarıkaya, sektörde 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili ifade verdi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika kalan Sarıkaya, kendisini bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların iftira ve yalan olduğunu söyledi.

“Hukuki süreç başlatacağım”

Sarıkaya, "Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok," dedi.

Sarıkaya, bir basın mensubunun yönelttiği "İtibar zedelenmesi mi var? Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Şüphesiz ki. Dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz," dedi.

Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş