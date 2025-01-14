Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, “çalışma hürriyetinin ihlali” ve “şantaj” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

Oyuncu yarın (15 Ocak) İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya ifade verecek.

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde şarkıcı Mert Demir’in de ifadeye çağrılması bekleniyor.

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