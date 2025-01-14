Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, “çalışma hürriyetinin ihlali” ve “şantaj” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.
Oyuncu yarın (15 Ocak) İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya ifade verecek.
Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde şarkıcı Mert Demir’in de ifadeye çağrılması bekleniyor.
Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş
Ne olmuştu?
Sinema ve televizyon sektöründeki tekelleşme iddiaları uzun süredir gündemdeyken Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2025'te kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım etrafında dönen tartışma, sektördeki serbest rekabetin engellenmesi ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi.
İddialara göre Ayşe Barım, sektördeki güçlü etkisi nedeniyle bazı oyuncuların sürekli aynı projelerde yer almasını sağlıyor ve rekabeti engelleyen bir ortam yaratıyor.
ID İletişim, iddiaları reddetse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili 10 Ocak’ta soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Barım'a 13 Ocak’ta yurt dışına çıkış yasağı kondu ve hesap hareketleri inceleme altına alındı. (TY)