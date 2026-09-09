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YT: Yayın Tarihi: 09.09.2026 11:19 9 Eylül 2026 11:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.09.2026 11:33 9 Eylül 2026 11:33
Okuma Okuma:  1 dakika

Serêkaniyêli ikinci konvoy köylerine ulaştı

Serêkaniyêli göçmenleri taşıyan ve 7 binden fazla kişinin yer aldığı ikinci konvoy köylerine ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Serêkaniyêli ikinci konvoy köylerine ulaştı
Fotoğraf: ANHA.
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Heseke’deki Serêkaniyê Kampı’ndan gelen ikinci dönüş konvoyu bugün Serêkaniyê, Zirgan ve Til Temir kırsalındaki yaklaşık 55 köye ulaştı.

Serêkaniyê için anlaşma sağlandı: 7 yıl sonra ilk kafile yola çıktı
Serêkaniyê için anlaşma sağlandı: 7 yıl sonra ilk kafile yola çıktı
10 Ağustos 2026

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Serêkaniyê’deki evlerini, Barış Pınarı Harekatı” sırasında yaşanan çatışmalar nedeniyle terk etmek zorunda kalan ailelerden oluşan ikinci kafile, belirlenen yerleşim bölgelerine vardı. Yaklaşık 700 aileyi taşıyan ikinci konvoyda 7 binden fazla kişi yer alıyor.

İlk konvoy saldırılara maruz kaldı

400 ailenin yer aldığı ilk konvoy, 10 Ağustos’da Serêkaniyê'deki evlerine ulaştı. Ancak kentte ailelere yönelik düzenlenen saldırılarının ardından çok sayıda kişi Haseke’deki kamplara geri dönmüştü.

Serekaniyeli Göçmenler Komitesi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, il ve bölge güvenlik birimleri tarafından güvenliğin garanti edildiği bildirildi.

29 Ocak Anlaşması

Geri dönüşlerin kapsamı Suriye Geçici Hükümeti ile SDG arasında yapılan 29 Ocak Anlaşması’nda belirlenmişti.

Yerinden edilenlerin aşamalı olarak geri dönüşlerine ve güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin ilk açık hüküm bu anlaşmada yer almıştı.

Anlaşmanın 14’üncü maddesinde Serêkaniyê, Afrin ve Şeyh Maksud’dan yerinden edilenlerin kentlerine güvenli şekilde dönüşünün sağlanmasını öngörüyordu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
serekaniye Suriye Rojava
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