Serêkaniyê'ye dönüşlerde altıncı kafile: 642 aile yola çıktı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Serêkaniyê (Resulayn) ve çevresinden yerinden edilen ailelerin geri dönüşü kapsamında altıncı kafilenin bugün (21 Ekim 2026) yola çıkması bekleniyor.

Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) aktardığına göre, Dêrik'teki Newroz Kampı ve Haseke'deki Waşûkanî Kampı'nda kalan 642 aile, Serêkaniyê, Til Temir ve Zirgan kırsalındaki köylerine dönmeye hazırlanıyor.

Ailelerin bir bölümü, altıncı kafileye katılmak üzere 20 Ekim'de Newroz Kampı'ndan Waşûkanî Kampı'na geçti.

Altıncı kafile, Serêkaniyê kent merkezinden yerinden edilenlerin dönüşünü kapsamıyor.

Serêkaniyê'den yerinden edilen ailelerin organize geri dönüşleri 10 Ağustos 2026'da başladı.

ANHA'nın 13 Ekim'de yayımladığı bilgilere göre, ilk beş kafileyle toplam 2 bin 510 aile geri dönüş sürecine katıldı.

Altıncı kafiledeki 642 ailenin de planlandığı şekilde dönüşünü tamamlaması durumunda, altı kafiledeki toplam aile sayısı 3 bin 152'ye ulaşacak.

Geri dönüş sürecinde bugüne kadar açıklanan kafile bilgileri şöyle:

Birinci kafile – 10 Ağustos: Yaklaşık 410 aile.

İkinci kafile – 8 Eylül: Yaklaşık 700 aile.

Üçüncü kafile – 5 Ekim: 511 aile.

Dördüncü kafile – 8 Ekim: 493 aile.

Beşinci kafile – 13 Ekim: 385 aile.

Altıncı kafile – 21 Ekim: 642 aile.

Serêkaniyê'de ne olmuştu?

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Suriye Millî Ordusu'nun (SMO) katıldığı harekâtın ardından Serêkaniyê ve Girê Spî (Tel Abyad) Türkiye destekli güçlerin kontrolüne geçti.

Çatışmalar nedeniyle Serêkaniyê ve çevresinde yaşayan çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerinden edilenlerin önemli bir bölümü Haseke çevresindeki kamplara ve geçici barınma merkezlerine yerleşti.

Bölgeden ayrılan aileler, yıllar boyunca evlerine ve tarım arazilerine erişemedi. İnsan hakları örgütleri, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde mülkiyet hakkı ihlalleri, evlere el koyma, keyfî gözaltılar ve zorla yerinden etme vakalarına ilişkin raporlar yayımladı.

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29 Ocak Anlaşması

2026'da Suriye hükümeti ile Kuzey ve Doğu Suriye'deki yetkililer arasında varılan 29 Ocak Anlaşması kapsamında, yerinden edilen ailelerin geri dönüşlerine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Ağustos ayında ilk kafilenin yola çıkmasıyla başlayan süreç, eylül ve ekim aylarında yeni kafilelerle devam etti.

Dönüşler, ilgili yerel makamlar, güvenlik güçleri ve yerinden edilenlerin temsilcileri arasında yürütülen koordinasyonla gerçekleştiriliyor.

Ancak geri dönüş sürecinin önünde askerî, güvenlik ve mülkiyetle ilgili engeller bulunuyor.

Kent merkezindeki Kürtler evlerine dönemiyor

ANHA'nın 20 Ekim'de yayımladığı habere göre, ilk beş kafileyle kırsaldaki bazı yerleşimlere dönüş gerçekleşmesine rağmen Serêkaniyê kent merkezinden göç eden aileler henüz evlerine dönemedi.

Serêkaniyê Göçmenler Komitesi Sözcüsü Mahmud Cemil, kent merkezindeki evlerde başka kişilerin yaşamaya devam ettiğini, bu nedenle ev sahiplerinin mülklerine erişemediğini söyledi.

Cemil, kent merkezinden yerinden edilen Kürtlerin dönüşünün de bu nedenle geciktiğini belirtti.

Komiteye göre, bazı köylerdeki Türk askerî mevzileri ve kapalı yollar da ailelerin dönüşünü engelliyor.

Dördüncü kafilede bazı aileler köylerine ulaşamadı

8 Ekim'de yola çıkan dördüncü kafiledeki bazı aileler, Til Temir–Zirgan güzergâhında yolların kapalı olması nedeniyle köylerine ulaşamadı.

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El-Maneh, El-Faysaliye, El-Darbu, El-Kanihir, El-Said ve El-Haccac çevresindeki engellerin dönüşleri aksattığı belirtildi.

Serêkaniyê Göçmenler Komitesi, bazı köylerde Türk askerî varlığının devam ettiğini ve bu durumun yerinden edilenlerin evlerine, arazilerine ve geçim kaynaklarına erişimini engellediğini savundu.

Komite ayrıca mayınların ve savaş kalıntılarının temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

12 binden fazla aile dönüş bekliyor

13 Ekim'de yayımlanan verilere göre, beş kafilenin ardından 12 binden fazla yerinden edilmiş aile güvenli biçimde evlerine dönmeyi bekliyordu.

Serêkaniyê Göçmenler Komitesi, kış yaklaşırken kamplardaki yaşam koşullarının daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Komite, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ilgili yetkililere geri dönüşlerin hızlandırılması çağrısı yaptı.

Ancak ailelerin evlerine dönebilmesi için yalnızca ulaşımın sağlanması yeterli değil. Güvenlik koşullarının oluşturulması, mayınların temizlenmesi, mülkiyet haklarının korunması ve evlerine el konulan kişilerin konutlarına yeniden erişebilmesi gerekiyor.

Altıncı kafilenin yola çıkması, yıllardır kamplarda yaşayan aileler açısından yeni bir aşama oluştururken, Serêkaniyê kent merkezinden yerinden edilenlerin ne zaman dönebileceği belirsizliğini koruyor.