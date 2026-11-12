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YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 16:54 12 Kasım 2026 16:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 17:08 12 Kasım 2026 17:08
Okuma Okuma:  3 dakika

Serêkaniyê'ye dönüşler sürüyor: 373 aile daha yola çıktı

2019'da yerinden edilen 373 aile, Serêkaniyê'ye dönmek üzere Vaşokani Kampı'ndan ayrıldı. Yaklaşık 10 bin aile ise hâlâ evlerine dönmeyi bekliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Serêkaniyê'ye dönüşler sürüyor: 373 aile daha yola çıktı
Serêkaniyê'ye dönen 373 aile, 12 Kasım'da Vaşokani Kampı'ndan yola çıktı. (Fotoğraf: Nûçe Tv)
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Suriye'nin kuzeyinde, 2019 yılında Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından yerinden edilen ailelerin Serêkaniyê'ye (Resulayn) dönüşleri devam ediyor.

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Bugün (12 Kasım) sabah saatlerinde 373 aileden oluşan sekizinci kafile, Haseke'deki Vaşokani Kampı'ndan ayrılarak Serêkaniyê, Zirgan ve Til Temir kırsalındaki yerleşim yerlerine doğru yola çıktı.

Yıllardır kamplarda yaşayan aileler, evlerinin yıkılmış olmasına rağmen topraklarına dönmekte kararlı olduklarını, geride yalnızca bir avuç toprak kalmış olsa bile geri döneceklerini ifade etti.

373 aile Vaşokani Kampı'ndan ayrıldı

Serêkaniyê Göçmenler Komitesi Sözcüsü Mahmud Cemi, Rûdaw'a yaptığı açıklamada, sekizinci kafilede 373 ailenin bulunduğunu, ailelerin tamamının Vaşokani Kampı'nda kaldığını belirterek Serêkaniyê kırsalı ile Zirgan ve Til Temir bölgelerine döneceklerini söyledi.

Geri dönüşler, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Geçici Hükümeti arasında varılan 29 Ocak Anlaşması kapsamında yürütülüyor. Anlaşmanın 14'üncü maddesi, yerinden edilenlerin Serêkaniyê, Afrin, Girê Spî (Tel Abyad) ve Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine dönüşlerinin sağlanmasını öngörüyor.
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Yaklaşık 10 bin aile hâlâ dönüş bekliyor

Mahmud Cemi'nin verdiği bilgilere göre, Serêkaniyê'den yerinden edilen yaklaşık 10 bin aile hâlâ evlerine dönemedi. Bu aileler Haseke, Kamışlo ve Dêrik'teki kamplarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Serêkaniyê ve çevresinden 2019'da on binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Dönüş sürecinin başlamasına rağmen ailelerin önemli bir bölümü dönemedi.

Dönüşler devam edecek

Serêkaniyê Göçmenler Komitesi Sözcüsü Cemi, dokuzuncu kafilenin gelecek haftanın sonunda hareket etmesinin planlandığını açıkladı.

Cemi'nin verdiği bilgiye göre, dokuzuncu kafilede yer alacak aileler doğrudan Serêkaniyê kent merkezine dönecek.

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Dönüşler ertelenmişti

Serêkaniyê'ye dönüş süreci 10 Ağustos 2026'da başladı. İlk kafilede yaklaşık 410 aile yer alırken 8 Eylül'de yaklaşık 700 aile daha Serêkaniyê, Zirgan ve Til Temir kırsalındaki köylere döndü.

Ekim ayında da farklı kafilelerle dönüşler sürdü. Ancak 26 Ekim'de Girê Spî'ye dönen ailelere yönelik saldırılar, geri dönüş sürecinin güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

Saldırılar sırasında bazı araçlar ateşe verildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 aile bir binada mahsur kaldı. Bunun ardından 27 Ekim'de hareket etmesi planlanan yaklaşık 800 ailelik kafilenin dönüşü ertelendi.

Geri dönüşler 4 ve 5 Kasım'da yeniden başladı. İki kafilede toplam 847 aile yola çıktı.

Ne olmuştu?

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı.

Askerî harekât ve sonrasındaki çatışmalar nedeniyle Serêkaniyê ve Girê Spî başta olmak üzere bölgedeki on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerinden edilen ailelerin bir bölümü Haseke, Kamışlo ve Dêrik'teki kamplara yerleşti.

Yıllar boyunca evlerine dönemeyen ailelerin geri dönüşü, 2026'da SDG ile Suriye Geçici Hükümeti arasında varılan anlaşmanın gündem başlıklarından biri oldu.

10 Ağustos'ta başlayan dönüşlerde binlerce aile yeniden yaşadıkları bölgelere ulaştı.

Ancak saldırıların tekrarlanması, evlerin ve altyapının zarar görmesi, mülkiyet sorunları ve güvenlik kaygıları, geri dönüş sürecinin önündeki başlıca sorunlar arasında bulunuyor.

Bugün yola çıkan 373 aileye rağmen yaklaşık 10 bin aile hâlâ evlerine dönebilmeyi bekliyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
serekaniye Rojava Suriye
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