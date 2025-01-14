Serê Salê pîroz be*

Kürtlerin Rumi Takvim’e göre kutladığı Serê Salê (yılbaşı), birçok kentte etkinliklerle kutlandı.

Diyarbakır’da, Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bağ Evi’nde düzenlenen etkinlik, geleneksel “kosegelî” ile başladı. Davul zurna eşliğinde yurttaşlar ziyaret edilerek şeker dağıtıldı.

Bağlar Belediyesi Eş Başkanı Leyla Ayaz, kayyımlar nedeniyle uzun süre düzenlenemeyen kültürel etkinliklerin yeniden canlandırılacağını vurguladı ve yeni yılın umut ile barış getirmesi temennisinde bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre etkinlik; çirok, bağlama atışması, çocuk korosu dinletisi ve erbane grubunun gösterilerinin ardından halaylarla sona erdi.

Siirt’te ise belediye ve Botan Dil ve Kültür Araştırma Derneği (BOTAN DER) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde tiyatro gösterimleri yapıldı, çocuklara hediyeler dağıtıldı ve halay çekildi.

İstanbul’da, Mezopotamya Kültür Merkezi’nin düzenlediği Serê Salê kutlamasına ise Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) temsilcileri, Kürt Enstitüsü üyeleri, Gölge Kültür Sanat Topluluğu sanatçıları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

* Yeni yıl kutlu olsun.

Serê Salê hakkında

Kürt kültüründe ve toplumunda önemli bir gelenek. Kutlamalar 13 Ocak’ı 14 Ocak’a bağlayan gece gerçekleşir ve gün, yeni yılın başlangıcını simgeler.

Kürt halkının tarihsel, kültürel ve toplumsal değerlerini yansıtan bu kutlama, dünya genelindeki yılbaşı kutlamalarıyla benzer; ancak kendine özgü ritüelleri ve anlamları vardır.

13 Ocak, Rumi takvime göre yılın başlangıcı olarak kabul edilir. Tarih, tarımsal döngülerin ve doğa olaylarının önemsendiği toplumsal bir yapıya dayanır. Bu nedenle de Serê Salê, kış mevsiminin ortasında doğanın yeniden uyanışına hazırlık sürecini temsil eder ve günlerin uzamaya başlamasını ve ışığın karanlık üzerindeki zaferini sembolize eder.

Ateş ve ışık sembolizmi, Zerdüştî inançların etkisini yansıtır. Serê Salê’de yakılan ateş, kötülükten arınmayı ve yeni yıla temiz bir başlangıcı ifade eder.

Serê Salê için özel olarak pişirilen ekmek, pilav ve tatlılar, bolluk ve bereketi simgeler.

Kadınların erkek, erkeklerin ise kadın kıyafetleri giydiği "kosegelî", Serê Salê’nin önemli bir parçası olup eğlence, mizah ve toplumsal dayanışmayı ifade eden bir kutlama ritüelidir. (TY)