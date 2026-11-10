TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ZAYENDA CIVAKÎ
DW: Dîroka Weşanê: 10.11.2026 13:50 10 Mijdar 2026 13:50
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.11.2026 13:55 10 Mijdar 2026 13:55
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Serdozgeriyê xwest ku SPoD bê girtin

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê, di çarçoveya operasyonên "Malbata Min Di Ewlehiyê de ye" îdianame amade kiriye. Her weha di îdianameyê de dozger xwestiye SPoD bê girtin û çar kes ku du ji wan girtî ne, bi tohmeta ku li dijî Qanûna Komeleyan derketine bên cezakirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Serdozgeriyê xwest ku SPoD bê girtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê xwest Komeleya Xebatên Polîtîkaya Civakî, Meyla Zayendî û Nasnameya Zayendî (SPoD) bê girtin.

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê di 2ê Mijdara 2026an de  di çarçoveya operasyonên "Malbata Min Di Ewlehiyê de ye" îdianame amade kiribû. Di îdianameyê de hat xwestin ku çar kes, ku du ji wan girtî tên darizandin, bi tohmeta ku li dijî Qanûna Komeleyan derketine bên cezakirin.

Li gorî daxuyaniya SPoDê, serdozgeriyê îdia kir ku armancên ku di rêziknameya komeleyê de hatine diyarkirin derbas kirine û çalakiyên wan "li dijî hiqûqê û exlaqê ne".

Xebatên ku SPoDê 15 sal in di qada mafên LGBTI+yan de dimeşîne, raporên çalakiyan, çalakî û xebatên piştevaniyê jî bûn hinceta daxwaza fesihê.

Xebatên ji bo îstihdama LGBTI+yan jî di îdianameyê de ne

SPoDê diyar kir ku xebatên wan ên ji bo îstihdama LGBTI+yan, di îdianameyê de wekî hewldana "veqetandineke di nava dewletê de" hatine nirxandin.

Avakirina qadên piştevaniyê li dijî cudakariya ku LGBTI+ rû bi rû ne û ragihandina van çalakiyan li ser medyaya civakî jî bûn mijara sûcdariyê.

Komeleyê nêzîkatiya di îdianameyê de wiha vegot:

"Avakirina qadên piştevaniyê li dijî cûdaxistinê û ragihandina vê yekê li ser medyaya civakî, bi hevoka 'Li dijî destûr û qanûnê serdestiya kêmîneyê li ser piraniyê' wekî hêmaneke sûc tê zêdekirin."

Parvekirina "Zarokê/a Min" jî di nava hincetan de ye

Di îdianameyê de cih dan parvekirina medyaya civakî ya têkildarî belgefîlma "Zarokê/a Min" a ku mijara wê serpêhatiyên dê û bavên LGBTI+yan e.

SPoDê di daxuyaniya xwe ya piştî daxwaza fesihê de diyar kir ku ew 15 sal in ji bo ku LGBTI+ jiyaneke wekhev û azad, dûrî cudakarî û tundiyê bijîn dixebitin.

Komeleyê bertek nîşan da ku xebatên wan ên ku wan meşandine bûne hinceta daxwaza girtinê û got:

"Niha jî xebatên me yên ku me 15 sal in meşandine, raporên me yên çalakiyan, çalakiyên me û pratîkên me yên piştevaniyê tên nîşandan wekî hinceta daxwaza girtina komeleya me. Erê, me hemû ev kirine! Dîsa bibe em ê dîsa bikin!"

SPoDê her wiha destnîşan kir ku daxwaza fesihê azadiya rêxistinkirinê dike armanc û got: "Rêxistinkirin ne sûc e, maf e. Parastina mafên LGBTI+, piştevanî û hatina cem hev ne sûc e."

Danişîn di 18ê Mijdarê de ye

Danişîna dozê dê di saet 13.30ê Çarşema 18ê Mijdarê li li 27emîn Dadgeha Cezê û Esliyê ya Stnebolê bê li dar xistin.

SPoDê bang li rêxistinên mafan, rêxistinên civaka demokratîk, sendîka, odeyên pîşeyî û nûnerên çapemeniyê kir ku dozê bişopînin.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
SPoD LGBTI+ lgbtî
nûçeyên pêwendîdar
Ozgul Sakiyê li Metrîsê serdana girtiyên LGBTÎ+ kir: Hevgirtin wan bihêztir dike
19 Cotmeh 2026
/haber/ozgul-sakiye-li-metrise-serdana-girtiyen-lgbti-kir-hevgirtin-wan-biheztir-dike-324590
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
Aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê hatibû girtin, serbest bû
25 Îlon 2026
/haber/aktivista-lgbti-yan-duru-ku-beriya-lutkeya-natoye-hatibu-girtin-serbest-bu-323768
Konseya Sendikayên Cîhanî: Êrişên li dijî LGBTÎ+yan nayên qebûlkirin
24 Îlon 2026
/haber/konseya-sendikayen-cihani-erisen-li-diji-lgbti-yan-nayen-qebulkirin-323753
65 welatan bang li Tirkiyeyê kir: Ji sûcdarkirina tevgera LGBTÎ+ dest berdin
22 Îlon 2026
/haber/65-welatan-bang-li-tirkiyeye-kir-ji-sucdarkirina-tevgera-lgbti-dest-berdin-323657
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-saziyen-mafen-mirovan-li-cihane-rakirin-ser-piyan-323506
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Ozgul Sakiyê li Metrîsê serdana girtiyên LGBTÎ+ kir: Hevgirtin wan bihêztir dike
19 Cotmeh 2026
/haber/ozgul-sakiye-li-metrise-serdana-girtiyen-lgbti-kir-hevgirtin-wan-biheztir-dike-324590
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
Aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê hatibû girtin, serbest bû
25 Îlon 2026
/haber/aktivista-lgbti-yan-duru-ku-beriya-lutkeya-natoye-hatibu-girtin-serbest-bu-323768
Konseya Sendikayên Cîhanî: Êrişên li dijî LGBTÎ+yan nayên qebûlkirin
24 Îlon 2026
/haber/konseya-sendikayen-cihani-erisen-li-diji-lgbti-yan-nayen-qebulkirin-323753
65 welatan bang li Tirkiyeyê kir: Ji sûcdarkirina tevgera LGBTÎ+ dest berdin
22 Îlon 2026
/haber/65-welatan-bang-li-tirkiyeye-kir-ji-sucdarkirina-tevgera-lgbti-dest-berdin-323657
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-saziyen-mafen-mirovan-li-cihane-rakirin-ser-piyan-323506
Biçe serûpelê