Serdozgeriyê xwest ku SPoD bê girtin

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê xwest Komeleya Xebatên Polîtîkaya Civakî, Meyla Zayendî û Nasnameya Zayendî (SPoD) bê girtin.
Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê di 2ê Mijdara 2026an de di çarçoveya operasyonên "Malbata Min Di Ewlehiyê de ye" îdianame amade kiribû. Di îdianameyê de hat xwestin ku çar kes, ku du ji wan girtî tên darizandin, bi tohmeta ku li dijî Qanûna Komeleyan derketine bên cezakirin.
Li gorî daxuyaniya SPoDê, serdozgeriyê îdia kir ku armancên ku di rêziknameya komeleyê de hatine diyarkirin derbas kirine û çalakiyên wan "li dijî hiqûqê û exlaqê ne".
Xebatên ku SPoDê 15 sal in di qada mafên LGBTI+yan de dimeşîne, raporên çalakiyan, çalakî û xebatên piştevaniyê jî bûn hinceta daxwaza fesihê.
Xebatên ji bo îstihdama LGBTI+yan jî di îdianameyê de ne
SPoDê diyar kir ku xebatên wan ên ji bo îstihdama LGBTI+yan, di îdianameyê de wekî hewldana "veqetandineke di nava dewletê de" hatine nirxandin.
Avakirina qadên piştevaniyê li dijî cudakariya ku LGBTI+ rû bi rû ne û ragihandina van çalakiyan li ser medyaya civakî jî bûn mijara sûcdariyê.
Komeleyê nêzîkatiya di îdianameyê de wiha vegot:
"Avakirina qadên piştevaniyê li dijî cûdaxistinê û ragihandina vê yekê li ser medyaya civakî, bi hevoka 'Li dijî destûr û qanûnê serdestiya kêmîneyê li ser piraniyê' wekî hêmaneke sûc tê zêdekirin."
Parvekirina "Zarokê/a Min" jî di nava hincetan de ye
Di îdianameyê de cih dan parvekirina medyaya civakî ya têkildarî belgefîlma "Zarokê/a Min" a ku mijara wê serpêhatiyên dê û bavên LGBTI+yan e.
SPoDê di daxuyaniya xwe ya piştî daxwaza fesihê de diyar kir ku ew 15 sal in ji bo ku LGBTI+ jiyaneke wekhev û azad, dûrî cudakarî û tundiyê bijîn dixebitin.
Komeleyê bertek nîşan da ku xebatên wan ên ku wan meşandine bûne hinceta daxwaza girtinê û got:
"Niha jî xebatên me yên ku me 15 sal in meşandine, raporên me yên çalakiyan, çalakiyên me û pratîkên me yên piştevaniyê tên nîşandan wekî hinceta daxwaza girtina komeleya me. Erê, me hemû ev kirine! Dîsa bibe em ê dîsa bikin!"
SPoDê her wiha destnîşan kir ku daxwaza fesihê azadiya rêxistinkirinê dike armanc û got: "Rêxistinkirin ne sûc e, maf e. Parastina mafên LGBTI+, piştevanî û hatina cem hev ne sûc e."
Danişîn di 18ê Mijdarê de ye
Danişîna dozê dê di saet 13.30ê Çarşema 18ê Mijdarê li li 27emîn Dadgeha Cezê û Esliyê ya Stnebolê bê li dar xistin.
SPoDê bang li rêxistinên mafan, rêxistinên civaka demokratîk, sendîka, odeyên pîşeyî û nûnerên çapemeniyê kir ku dozê bişopînin.
(NÖ/AY)