Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê, di çarçoveya lêpirsîna fonê de ji bo Serokê berê yê Saziya Kontrol û Sazkirinê ya Bankageriyê(BDDK) Şahap Kavcioglu destûra lêpirsînê xwest.
Kavcioglu di 11ê Mijdarê de ji Serokatiya BDDKyê îstifa kiribû. Serdozgeriyê daxwaza xwe ya destûrê ji Wezareta Xezîne û Darayiyê re şand.
Daxuyaniya berê ya Kavcioglu
Kavcioglu piştî îstifaya xwe daxuyaniyek dabû û îdia kiribû ku wî biryara destberdana ji kar ji bo ku sazî zirarê nebîne daye û tu eleqeya wî bi bûyera fonan re nîne. Her weha diyar kiribû ku ne pereyê wî, ne yê malbata wî û ne jî yê xizmên wî di fonê yan jî borsayê de nîne.
Di lêpirsînên fonê de 40,4 mîlyar lîre hat bidestxistin
Çi bûbû?
Lêpirsîna fonan di 9ê Îlonê de ketibû rojeva raya giştî. Di 30ê Îlonê de Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê, ji bo ku derbarê Serokê berê yê SPKyê İbrahim Omer Gonul de bi tohmeta ku "erka xwe ji bo tiştê nebaş bikaraniye" lêpirsîn bê birêvebirin, ji Wezareta Xezîne û Darayiyê destûr xwestibû. Wezîr Mehmet Şimşek di 2ê Cotmehê de ji bo pêşlêkolîna vê daxwazê Desteya Teftîşê erkdar kiribû. Wezaretê paşê ji bo Gonull destûra lêpirsînê dabû. Kavcioglu hefteya borî ji Serokatiya BDDKyê îstifa kiribû. Di 18ê Mijdarê de jî Serdozgeriyê vê carê ji bo Kavcioglu destûr xwest.
Di lêpirsîna fonê de Rêveberê Giştî ê berê ê Takasbankê jî hat girtin
(FY/AY)