Serdar Öktem'in ön otopsi raporu: Her kurşun tek başına öldürücü

Şişli'de aracıyla trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen avukat Serdar Öktem'in ön otopsi raporu hazırlandı.

Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin şu ifadeler ye aldı:

"Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir."

Ne olmuştu? Avukat Serdar Öktem, dün otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi'nde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Öktem, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır" bilgisi verilmişti. Başsavcılığın açıklamasında, olayı gerçekleştiren şüphelilerin, kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada, olayda kullanılan 2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah, kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği bildirilmişti. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

Sinan Ateş Davası Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin tutuklanan MHP’li avukat Serdar Öktem'in kullandığı araçla, tetikçinin bırakıldığı Bolu'da MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün babasına ait aracın peş peşe kameralara takıldığı dava dosyasında yer almıştı. Serdar Öktem'in Ekim 2024'te adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

