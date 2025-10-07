Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13 oldu

Ankara’da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan MHP’li avukat Serdar Öktem’in silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi soruşturmasında önce 6 kişi gözaltına alındı.

Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Savcılık açıklaması şöyle:

"06/10/2025 tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında;

Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli (S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A) ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 (bir) şüpheli (C.A) olmak üzere ilk etapta toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen ve olayla ilgili oldukları değerlendirilen 7 (yedi) şüpheli (H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S ) şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 2 (ikisi) 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalandıkları yerde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler tamamlanmıştır. Maktulün otopsi işlemi de İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılmıştır.”

Açıklamada, “İlk değerlendirmelere göre saldırının, bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet nedeniyle gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Soruşturma, azmettiricilerin ve örgütsel bağlantıların tespiti amacıyla tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir” denildi.

Ortaya çıkan belgelere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 25 Ağustos’ta, Serdar Öktem’e yönelik bir saldırı planlandığı yönünde istihbarat elde edildiğini belirterek Bakırköy ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlükleri’ni uyarmış.

Söz konusu yazıda şöyle:

“Şüpheli ifadesinde, Avukat Serdar Öktem’e yönelik Daltonlar Suç Örgütü mensupları tarafından eylem planlandığı belirtilmiştir. Yapılan sorgulamalarda şahsın Ataköy’de ikamet ettiği, Şişli’de ofisinin bulunduğu tespit edilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğünüzce gerekli adli ve idari tedbirlerin alınması arz olunur.”

Sinan Ateş cinayeti davası ile dosyası birleştirilmişti

Serdar Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla yargılanıyordu.

Kısa süre önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Öktem’in davasının, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin bulunduğu ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, son duruşmada mahkeme heyetine, “Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem’in can güvenliği tehlikededir” diyerek uyarıda bulunduğunu da açıklamıştı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede uzun namlulu silah ve tabancalara ait çok sayıda boş kovan buldu.

Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu yürütüyor.

