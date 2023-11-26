Serbest bırakılan İranlı Asadollahi: Geri gönderilmem, ben ve ailem için büyük bir tehdit

23 Kasım’da gözaltına alınarak Silivri Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulan İranlı oyuncu Shailin Asadollahi, önceki akşam serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

“Shailin, Türkiye'de haklarının ihlal edileceğinden korkan tüm göçmen kadınları temsil ediyor"

Asadollahi'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Yaklaşık üç yıl boyunca İran'daki zorluklardan uzaklaşmak ve erkek egemen ve kadın karşıtı bir toplumun travmalarını hafifletmek için Türkiye'ye geldim. Erkek egemenliği ve kadına karşı şiddetle mücadele, zamana ve mekana yayılan süregelen bir mücadeledir ve direnişin tarihi alt yapısını anlamak gerekir. Son zamanlarda bir İranlı sanatçı ve öğrenci gibi görünen bir adam tarafından taciz, şiddet ve fiziksel saldırıya maruz kaldım.



"Adalet arayışı ve daha fazla zararı önleme amacıyla Türk polisine başvurdum. Ne yazık ki, bu süreçte saldırganın yanı sıra ben de onun suçtan kurtulmaya yönelik bana yönelttiği şikayet üzerine, tacize ve şiddete uğrayan bir kurban olarak gözaltına alındım ve daha masum olup olmadığım araştırılmadan İran'a sınırdışı edileceğim söylendi. Zorla geri gönderilmem, benim ve ailem için büyük bir tehdit oluşturabilir. Kadınlara yönelik zulüm, İranlı erkeklerin sadece yasaların ve patriarkal yapıların kadınlara karşı zayıflıklarını sömürmekle kalmayıp aynı zamanda despot ve erkek egemen kavramları ve davranışları başka yerlere ihraç etmeleri açısından büyük önem taşır.

"Herhangi bir sistemde herhangi bir kadın düşmanı ve patriarkal yapıdan yararlanırlar, kadının ve ailesinin hayatı ve güvenliği, varlıklarının en önemsiz yönü haline gelir. Kadın hakları, adalet ve insan hakları alanında çalışan tüm aktivistlere ve nazik bireylere, zorla İran'a dönmemi önlemeleri için çağrı yapıyorum. 'Ben Shailin Asadollahi bu süreçte başta tüm kadınları ve insanları bana ve benim gibi bu tarz zorlukları yaşayan kadın ve sanatçılara desteğe davet ediyorum.'"

Ne olmuştu? Tiyatro ve sinema oyuncusu Shailin Asadollahi, 23 Kasım’da İstanbul'da gözaltına alındığını Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle (story) duyurdu. Asadollahi, paylaştığı kısa videoda daha önce tartıştığı ve şikâyetçi olduğu birinin, kendisinden şikâyetçi olduğu için gözaltına alındığını söyledi. Asadollahi'nin serbest bırakılması için sosyal medyada #FreeShailinAsadollahi etiketiyle kampanya başlatıldı. Türkiyeli feministler ve sinemacılar, oyuncunun İran'a gönderilmemesi için yetkilileri inisiyatif almaya çağırdı. Asadollahi, İran'da tutuklanmamak için Türkiye'ye gelmişti ve politik kimliğinden dolayı oyuncunun hayatı İran'da risk altında.

(AÖ)