Serap Avcı’ya yine tahliye yok: Kendimi ve oğlumu korudum

Evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kalan ve hayatta kalmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Serap Avcı, yargılandığı davada tahliye edilmedi.

Mahkeme, Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 20 Mayıs’a erteledi.

İstanbul Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Serap Avcı, avukatları, öldürdüğü erkeğin ailesi ve avukatı katıldı.

Duruşmayı takip etmek isteyen kadın örgütü temsilcileri ise "güvenlik" gerekçesiyle salona alınmadı.

MA’nın haberine göre, Duruşmada söz alan Serap Avcı, yaşadığı şiddeti ve özsavunma yapmak zorunda kaldığı geceyi şöyle anlattı:

"8 yıldır bu girdabın içindeydim, kendimi kurtarmak istedim ama battım. Keşke bu bataklıktan biri beni çekip çıkarsaydı. O gece sadece kendimi savundum ve oğlumu korudum."

Serap Avcı'nın ailesi, oğlunun cenazeye götürme bahanesiyle alınarak kendilerine bir daha gösterilmediğini ve sağlık durumuna dair bilgi alamadıklarını belirtti.

Tanıklar çelişkili konuştu

Duruşmada tanık olarak dinlenen F.Y., "Serap Avcı evliliğinde hiç şiddet görmedi" iddiasında bulunurken, Serap Avcı’nın "Peki neden evine geldim?" sorusuna, "Yasin beni dövecek, öldürecek diyerek geldin" cevabını vermesi dikkat çekti.

Diğer tanıklar ise Serap Avcı’nın sistematik şiddete maruz kaldığını, boşanmak istemesi halinde ölümle tehdit edildiğini ve ekonomik sömürüye uğradığını anlattı.

"Serap şiddet gördü”

Avukat Perihan Meşeli, davanın kadın cinayetleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Eğer Serap, o gece özsavunma yapmasaydı, bugün bir kadın cinayetinden bahsediyor olacaktık. Kadınlar ya mezara ya da hapse mahkûm ediliyor" dedi.

Avukatlar, Serap Avcı’nın şiddet gördüğü ve ölüm tehdidi aldığına dair güçlü tanık beyanlarının olduğunu, kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme bu talepleri reddetti.

Kadınlar salona alınmadı

Kadın örgütleri duruşmayı takip etmek için mahkeme salonuna gelse de mahkeme heyeti ara sonrası tekrar salona alınmalarına izin vermedi. Avukatlar, kadın örgütlerinin duruşmaya katılmasının engellenmesini eleştirdi.

Davanın bir sonraki duruşması 20 Mayıs’ta görülecek.

Feministlerden çağrı: Serap tahliye edilsin

(EMK)