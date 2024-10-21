Şenyaşar ve Tahir Elçi davalarının avukatı Antep Baro Başkanı seçildi

Antep Barosu’nun 47. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimle yeni Baro Başkanı Bülent Duran oldu.

2 bin 102 avukatın başkan, yönetim kurulu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeliği ve disiplin ile denetleme kurullarını seçmek için oy kullandığı seçimde mevcut Baro Başkanı İskender Kahraman aday olmazken, baro başkanlığı için adaylığını koyan Melikşah Korkmaz, Emine Sevil Koyuncu, İbrahim Onur Ağalın, Bülent Duran ve Kenan Tarık Polat, 21 kişiden oluşan yönetim listesiyle yarıştı.

609 oy alan Bülent Duran, Antep Barosu’nun yeni başkanı seçildi.

(RT)