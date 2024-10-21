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Yayın Tarihi: 21 Ekim 2024 13:52
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2024 14:00
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Şenyaşar ve Tahir Elçi davalarının avukatı Antep Baro Başkanı seçildi

Antep Barosu başkanlığını Şenyaşar Davası ve Tahir Elçi davalarının avukatı Bülent Duran kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şenyaşar ve Tahir Elçi davalarının avukatı Antep Baro Başkanı seçildi
*Fotoğraf: sosyal medya

Antep Barosu’nun 47. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimle yeni Baro Başkanı Bülent Duran oldu.

2 bin 102 avukatın başkan, yönetim kurulu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeliği ve disiplin ile denetleme kurullarını seçmek için oy kullandığı seçimde mevcut Baro Başkanı İskender Kahraman aday olmazken, baro başkanlığı için adaylığını koyan Melikşah Korkmaz, Emine Sevil Koyuncu, İbrahim Onur Ağalın, Bülent Duran ve Kenan Tarık Polat, 21 kişiden oluşan yönetim listesiyle yarıştı.

609 oy alan Bülent Duran, Antep Barosu’nun yeni başkanı seçildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
antep barosu
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