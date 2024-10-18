Şenyaşar davasında tutuklu sanıkların ev hapsine karar verildi

Urfa Suruç’ta 14 Haziran 2018’de AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının Şenyaşar ailesine yönelik gerçekleştirdiği katliama ilişkin 4’ü tutuklu toplam 30 kişi hakkında açılan davanın sekizinci duruşması Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şenyaşar, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden, diğer tutuklu sanıklar Enver Yıldız, Mikail Şimşek ve Celal Yıldız da tutuldukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

MA’nın haberine göre; saldırıda eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı. Şenyaşar ailesinin avukatları duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespiti sonrası başlayan duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı.

Savcı, tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesini ve kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan Şenyaşar ailesi avukatları, tahliye talebinin yerinde olduğuna belirterek, Fadıl Şenyaşar’ın tahliyesini talep etti. Diğer sanık avukatları da aynı talepte bulundu.

Duruşmaya, karar için ara verildi. Aranın ardından mahkeme, tüm tutuklu sanıkların sanıklar hakkında "ev hapsi" kararı verdi. Bir sonraki duruşma 21 Şubat 2025 tarihinde görülecek.

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Ne olmuştu?

14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyeri ve hastaneye uzanan saldırıları sonucu, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi.

Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sırasında yaralanan Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı ve sonrasında Fadıl Şenyaşar tutuklandı.

15 ay sonra 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Olaya ilişkin 18 ay sonra Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edilmiş, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmemişti.

İddianamede, tutuklu Fadıl Şenyaşar ve yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar'ın da aralarında olduğu 13 kişiye, "öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, mala zarar verme, ateşli silah bulundurma" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

(Rt)