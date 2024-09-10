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Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 16:20
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 16:26
2 dk Okuma

Şenyaşar Ailesi’nin Meclis’teki adalet mücadelesi 20. gününde

Şenyşar, “Tüm katiller cezalandırılıncaya, oğlu serbest bırakılıncaya kadar eylemine devam edeceğini” bir kez daha söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir grup insan bir binanın dışında toplanmış, ciddi bir konuşma yapıyorlar. Grubun merkezinde, başörtülü bir kadın tekerlekli sandalyede oturuyor ve elinde "Adalet" yazılı bir pankart tutuyor. Kadının çevresinde ise bir adam ve iki kadın bulunuyor. Adam, gri saçlı ve beyaz bir gömlek giymiş; ciddi bir yüz ifadesiyle kadına doğru bakıyor. Yanındaki diğer adam ise takım elbise giymiş ve konuşan kişi gibi görünüyor. Sağ taraftaki kadınlar ise olayı dikkatle dinliyor, özellikle sağda duran kadının yüzündeki endişeli ifade dikkat çekiyor.
Fotoğraf: MA

Urfa Suruç’ta AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlunu öldürdüğü Emine Şenyaşar ile saldırıda yaralı olarak kurtulan oğlu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar’ın Meclis'e taşıdığı eylemi 20'nci gününde.

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MA’nın haberine göre, Emine Şenyaşar'ın Adalet Nöbeti eylemini DEM Parti Riha Milletvekili Mithat Sancar, ziyaret etti. Şenyaşar, katliamı yapanların serbest bırakıldığını, ancak oğlu Fadıl Şenyaşar'ın haksız yere tutuklu olduğunu söyledi.

Şenyşar, “Tüm katiller cezalandırılıncaya, oğlu serbest bırakılıncaya kadar eylemine devam edeceğini” bir kez daha söyledi.

Ne olmuştu?

14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi.

Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı.

Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi.

Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi.

Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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