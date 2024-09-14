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HABER
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 16:34
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2024 16:39
1 dk Okuma

Şenyasar Ailesi'nin Meclis’teki Adalet Nöbeti 24’üncü gününde

DEM Parti Urfa İl Örgütü, eylemini sürdüren Şenyaşar’ı ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şenyasar Ailesi'nin Meclis’teki Adalet Nöbeti 24’üncü gününde
Fotoğraf: MA

Urfa Suruç’ta AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlunu öldürdüğü Emine Şenyaşar ile saldırıda yaralı olarak kurtulan oğlu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar’ın Ankara’da Adalet Bakanlığı önüne taşıdıkları Adalet Nöbeti 24'üncü gününde devam ediyor.

DEM Parti Urfa İl Örgütü, eylemini sürdüren Şenyaşar’ı ziyaret etti.

Ne olmuştu?

14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi.

Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı.

Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi.

Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi.

Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Emine Şenyaşar şenyaşar ailesi Şenyaşar Ailesi adalet arıyor Ferit Şenyaşar
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/yazi/emine-senyasar-olayi-ve-mucadelesi-294866
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/haber/emine-senyasar-a-5-bin-800-lira-hakaret-cezasi-284029
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