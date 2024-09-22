Şenyaşar Ailesi'nin Meclis'teki 'Adalet Nöbeti' 32. gününde

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen, bir oğlu da tutuklanan Emine Şenyaşar’ın, Meclis’teki Adalet Nöbeti 32’nci gününde devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, “Adalet” yazılı döviziyle “Adalet yok” diye haykıran Şenyaşar, şunları kaydetti:

“Sadece zulüm ediyorlar. 7 yıldır adalet arıyorum. Çocuklarımı hastanede katledenler dışarıda serbestçe gezerken yaralı oğlumu hapishaneye attılar. Herkes için adalet istiyorum. Adalet sağlanana kadar ve oğlum bırakılana kadar buradan ayrılmayacağım. Öleceksem de burada öleceğim.”

Emine Şenyaşar 'olayı' ve mücadelesi

Ne olmuştu? 14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, Emine Şenyaşar’ın oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı. Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerindeki olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi. Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi. Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor.

(VC)