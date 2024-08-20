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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 15:11
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 15:14
3 dk Okuma

Şenyaşar Ailesi ‘adalet’ pankartıyla Meclis Başkanlığı önünde

Emine Şenyaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: “Gerekirse Meclis’te uyuyacağım. Bu zulmü niye yapıyorsunuz? Sizin çocuklarınız yok mu?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde bulunan merdivenlerde iki kişi, ellerinde büyük bir pankart tutuyor. Pankartta, mor renkte büyük harflerle "Şenyaşar Ailesi İçin Adalet, Herkes İçin Adalet" yazısı yer alıyor. Pankartın sol tarafında, Emine Şenyaşar'ın bir fotoğrafı bulunuyor ve bu fotoğrafın altında "Emine Şenyaşar Adalet" ifadesi yazılı. Fotoğrafta, altın kaplamalı kapıların bulunduğu bir yapının önünde, kişilerden biri pankartın ortasında küçük bir "Adalet" yazılı levha tutuyor. Arka planda, bina ve merdivenlerin basamakları net bir şekilde görülüyor. Fotoğrafın genel atmosferi, adalet arayışını simgeliyor.
Fotoğraf: MA

Urfa Suruç’ta AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlunu öldürdüğü Emine Şenyaşar ile saldırıda yaralı olarak kurtulan oğlu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, hak arayış mücadelesini Meclis Bakanlığı önüne taşıdı.

MA’daki habere göre, eylem öncesi Şenyaşar ailesi, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. 

"Gerekirse Meclis'te uyuyacağım"

Emine Şenyaşar, 6 yıldır adalet mücadelesi verdiğini anımsattı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi:

“Gerekirse Meclis’te uyuyacağım. Bu zulmü niye yapıyorsunuz? Sizin çocuklarınız yok mu? Benim yuvamı dağıttınız. Çocuğumuzu cezaevine attınız. Ne istediniz ondan? Ameliyat öncesi çocuğumu görmek istiyorum. Çocuğumu bırakın. Ameliyatın nasıl geçeceği beli değil, belki ölürüm. Onun için bırakılmasını istiyorum. 6 yıldır adalet sarayları önünde oturuyorum.” 

"Hanginiz annenize yönelik böyle bir adaletsizliği kabul edebilirsiniz?"

Türkiye’den yaşanan adaletsizliklere dikkat çeken Ferit Şenyaşar da şunları söyledi:

“Örgütlü bir toplumu hiçbir güç durduramaz. Çağrıyı Meclis’in kürsüsünden yapıyorum; gelin adalet için kol kola girelim. Annem adalet talebini dünyaya duyurdu. Yıllarca dilinden düşürmediği tek şey adalettir. Hanginiz annenize yönelik böyle bir adaletsizliği kabul edebilirsiniz?”

Meclis Başkanlığı önünde de eylem 

Şenyaşar Ailesi, açıklamanın ardından Meclis Başkanlığı önünde “Şenyaşar ailesi için adalet herkes için adalet” yazılı pankart ile eylemlerini başlattı. Anne Şenyaşar, burada da yaşanan katliama dikkati çekti.

Ferit Şenyaşar da şöyle konuştu: 

“Bu davanın bir tarafı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak halkın kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyoruz; yuvası yıkılmış bu anne 6 yıldır yaşadığı adaletsizliği size anlatmak istiyor. Katliamın tanığı da Urfa eski Valisi Abdullah Erin’dir. Şu an Ankara’da merkezde bekliyor. Annenin anlattıkları size inandırıcı gelmeyebilir. Yapılacak olan görüşmede mutlaka Abdullah Erin’de katılmalıdır. Bu görüşme talebimiz kabul edilip, toplumun vicdanını rahatlatacak, adalet sağlanana kadar, yasal sınırlar içinde Meclis Başkanlığı kapısı önünde gece de dahil olmak üzere adalet için nöbet tutacağız.”

Ne olmuştu?

14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi.

Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı.

Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi.

Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi.

Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor. 

(EMK)

Şenyaşar Ailesi Adalet Arayışı Emine Şenyaşar Ferit Şenyaşar Ferit Şenyaşar ve adalet mücadelesi
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