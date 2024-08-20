Şenyaşar Ailesi ‘adalet’ pankartıyla Meclis Başkanlığı önünde

Urfa Suruç’ta AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlunu öldürdüğü Emine Şenyaşar ile saldırıda yaralı olarak kurtulan oğlu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, hak arayış mücadelesini Meclis Bakanlığı önüne taşıdı.

MA’daki habere göre, eylem öncesi Şenyaşar ailesi, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

"Gerekirse Meclis'te uyuyacağım"

Emine Şenyaşar, 6 yıldır adalet mücadelesi verdiğini anımsattı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi:

“Gerekirse Meclis’te uyuyacağım. Bu zulmü niye yapıyorsunuz? Sizin çocuklarınız yok mu? Benim yuvamı dağıttınız. Çocuğumuzu cezaevine attınız. Ne istediniz ondan? Ameliyat öncesi çocuğumu görmek istiyorum. Çocuğumu bırakın. Ameliyatın nasıl geçeceği beli değil, belki ölürüm. Onun için bırakılmasını istiyorum. 6 yıldır adalet sarayları önünde oturuyorum.”

"Hanginiz annenize yönelik böyle bir adaletsizliği kabul edebilirsiniz?"

Türkiye’den yaşanan adaletsizliklere dikkat çeken Ferit Şenyaşar da şunları söyledi:

“Örgütlü bir toplumu hiçbir güç durduramaz. Çağrıyı Meclis’in kürsüsünden yapıyorum; gelin adalet için kol kola girelim. Annem adalet talebini dünyaya duyurdu. Yıllarca dilinden düşürmediği tek şey adalettir. Hanginiz annenize yönelik böyle bir adaletsizliği kabul edebilirsiniz?”

Meclis Başkanlığı önünde de eylem

Şenyaşar Ailesi, açıklamanın ardından Meclis Başkanlığı önünde “Şenyaşar ailesi için adalet herkes için adalet” yazılı pankart ile eylemlerini başlattı. Anne Şenyaşar, burada da yaşanan katliama dikkati çekti.

Ferit Şenyaşar da şöyle konuştu:

“Bu davanın bir tarafı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak halkın kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyoruz; yuvası yıkılmış bu anne 6 yıldır yaşadığı adaletsizliği size anlatmak istiyor. Katliamın tanığı da Urfa eski Valisi Abdullah Erin’dir. Şu an Ankara’da merkezde bekliyor. Annenin anlattıkları size inandırıcı gelmeyebilir. Yapılacak olan görüşmede mutlaka Abdullah Erin’de katılmalıdır. Bu görüşme talebimiz kabul edilip, toplumun vicdanını rahatlatacak, adalet sağlanana kadar, yasal sınırlar içinde Meclis Başkanlığı kapısı önünde gece de dahil olmak üzere adalet için nöbet tutacağız.”

Ne olmuştu? 14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı. Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi. Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi. Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor.

(EMK)