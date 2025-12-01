Sennur Sezer ödülleri için başvurular başladı

2015’te aramızdan ayrılan şair, yazar ve emek mücadelesinin güçlü sesi Sennur Sezer anısına düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri için başvurular başladı. Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen ödüller, işçi sınıfının, emeğin ve direnişin edebiyattaki izini sürmeyi amaçlıyor.

Başvurular 1 Aralık 2025 – 18 Nisan 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Seçici kurulun değerlendirmesinin ardından sonuçlar 1 Temmuz 2026’da açıklanacak, ödüller ise 1 Eylül 2026, Dünya Barış Günü’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Organizatörler, Sennur Sezer’in dizelerindeki “Sabah sokakları saran ekmek kokusunun mayalanışındaki uykusuzluk payı”nı hatırlattı, bu ödüllerin emeğin tarihine yeni kaynaklar sunmak ve Sezer’in sesini büyütmek amacıyla verildiğini belirtiyor.

Katılım koşulları

*Ödüle, daha önce dergilerde yayımlanmış olsa da kitaplaşmamış ve herhangi bir ödül almamış şiir veya öykü dosyalarıyla başvurulabilir. Her katılımcı yalnızca bir dalda ve bir dosyayla başvurabilir.

*Dosyada yazarın kimliğini belli edecek isim, rumuz, işaret bulunmamalıdır. Kimlik ve iletişim bilgileri kapalı bir zarf içinde gönderilmelidir.

*Başvurular kitap hacmine uygun nitelikte olmalı; dosyalar Times New Roman, 12 punto ile bilgisayarda yazılmalıdır. El yazısıyla veya el yazısından çoğaltılmış metinler kabul edilmez.

*Dosyalar A4 formatında 6 kopya olarak, yalnızca posta veya kargo yoluyla gönderilmelidir. Elden ya da e-posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

*Şiir ve öykü dalında yalnızca birincilik ödülü verilecektir. Kazanan dosyalar Manos Kitap tarafından yayımlanacaktır.

*Seçici kurul gerekli görürse Jüri Özel Ödülü verebilir. Manos Kitap bu özel ödül kapsamındaki dosyaları yayımlamakla yükümlü değildir.

*Gönderilen dosyalar iade edilmez; başvuranlar tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

*Ödül sahibi şair ve yazarların telifi, Manos Kitap ile yapılacak sözleşme kapsamında kitap telifi olarak ödenir.

*Seçici kurul üyeleri, Manos Kitap çalışanları, Gıda-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya başvuramaz.

*Bu ödülde daha önce şiir ya da öykü dalında birincilik kazanmış isimler tekrar başvuruda bulunamaz.

Başvuru Adresi:

Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi

Merkez Mahallesi, Merkez Camii Sok. No: 18 Kat 3 D.6

Avcılar / İstanbul

(Posta ve kargo gecikmeleri dikkate alınmayacaktır.)

Şiir jüri üyeleri: A. Hicri İzgören, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve Betül Dünder

Öykü jüri üyeleri: Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Gaye Boralıoğlu, Eylem Ata ve Sibel Öz

Ayrıntılı bilgi için [email protected] adresine veya 0531 305 6590 numaralı telefondan Özge Gelen’e başvurulabilir.

Sennur Sezer hakkında 1959’da İstanbul Kız Lisesi’nin ikinci sınıfından ayrıldıktan sonra Taşkızak Tersanesi’nde çalışmaya başladı. 1965'te Varlık Yayınları’nda çalışmaya başladı. 1982'ye kadar çeşitli yayınevlerinde ve ansiklopedilerde düzeltmen, metin yazarlığı yaptı. Gerçek ve müstear isimle özellikle Yeşilçam'a çok sayıda senaryo ve şarkı sözü yazdı. Türkiye sosyalist hareketinin ve işçi sınıfı mücadelesinin içinde yer aldı. 7 Ekim 2015’te İstanbul'da eşi yazar Adnan Özyalçıner'le birlikte yaşadığı evde yaşamını yitirdi. Şiir kitapları Gecekondu (1964), Yasak (1966), Direnç (1977), Sesimi Arıyorum (1982), Kimlik Kartı (ilk üç kitap, 1983), Bu Resimde Kimler Var (1986), Afiş (1991), Kirlenmiş Kağıtlar (1999), Bir Annenin Notları (Seçme Şiirler 2002), Dilsiz Dengbej (2001), Akşam Haberleri (2006), İzi Kalsın (2011) Diğer kitaplarından bazıları Osmanlı’da Fal ve Falnameler (1998), Nâzım, Dünya ve Biz, (Şükran Kurdakul ile, 2002), Üç Dinin Buluştuğu Kent İstanbul (Adnan Özyalçıner ile, 2003), 68’in Edebiyatı Edebiyatın 68’i (2008), Gerçeğin Masalı (şiirler, 1979/2003), Anadolu’dan Öyküler (Adnan Özyalçıner ile, 1995), Mevlâna Dedem Demiş ki (2008), Türk Safosu Mihri Hatun (Belgesel Anlatı, 1997/2005) , Kerem ile Aslı (2005), Şahmaran (2006) Ödülleri Kadınların Sesi Dergisi’nin 8 Mart Ödülü (1980), “Bu Resimde Kimler Var” adlı kitabıyla Halil Kocagöz Şiir Ödülü (1987), “Keloğlan İle Köse” Sıtkı Dost Çocuk Edebiyatı Ödülü (1990), Pir Sultan Abdal Dernekleri Edebiyat Ödülü (1998), Oğuzkaan Koleji Şiir Ustaları Ödülü (2000), “Kirlenmiş Kağıtlar” ile Yunus Nadi Şiir Ödülü (2000), Ş.Avni Ölez Şiir Emeği Ödülü (2009), PEN Şiir Ödülü (2012)

