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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 10:41
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 10:44
3 dk Okuma

Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’ne başvurular başladı

Ödüle 15 Ekim 2023 -15 Nisan 2024 tarihleri arasında başvurulabilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/sennur-sezer-emek-direnis-siir-ve-oyku-odullerine-basvuru-cagrisi.jpg

2015’de ölen Sennur Sezer’in anısı ve mücadelesini yaşatmak için “Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri” 2024 için başvurular başladı.

Birlikte yaşadığımız topraklarda “Sabah sokakları saran ekmek kokusunun mayalanışındaki uykusuzluk payı”nı yazmak, emeğin tarihine yeni kaynaklar sunmak ve şairin anısını yaşatmak amacıyla Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenleniyor.

Katılım koşulları

  • Ödüle daha önce dergilerde yayımlanmış olsa da kitap olarak yayımlanmamış ve daha önce herhangi bir ödül almamış öykü ve şiir dosyaları katılabilir. Her katılımcı ödüllerden sadece birine ve sadece bir dosyayla katılabilir.
  • Ödüle katılan eser sahipleri dosyanın herhangi bir yerinde açık kimliğini belli edecek isim, rumuz ve işaret kullanmamalıdır. Katılımcılar dosyalarıyla aynı paket içerisinde kapalı bir zarfın içinde kimlik ve iletişim bilgilerini göndermelidir.
  • Ödüle başvuracak şiir ve öykü dosyalarının kitap olabilecek nicelikte, Times New Roman karakterinde 12 punto ile bilgisayarda yazılmış olmaları gerekmektedir. El yazısıyla çoğaltılarak gönderilen dosyalar kabul edilmeyecektir.
  • Dosyalar A-4 formatında 6 kopya olarak aşağıda verilen adrese kargo ya da postayla ulaştırılmalıdır. Elden ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Şiir ve öykü dalında yalnızca birincilik ödülü verilecek, kazanan dosyalar Manos Kitap tarafından yayımlanarak kitaplaştırılacaktır.
  • Jüri gerek görmesi durumunda ayrıca “Jüri Özel Ödülü” verilebilir. Jüri Özel Ödülü alan dosyaları Manos Kitap yayımlamayı taahhüt etmez.
  • Gönderilen dosyalar herhangi bir nedenle iade edilmeyeceği gibi başvuru sahipleri ilan edilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
  • Ödül alan şair ve yazarın telifi Manos Kitap ile yapılacak sözleşmeyle kitap olarak ödenecektir.
  • Seçici kurul üyeleri, Manos Kitap çalışanları, Gıda-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci dereceden akrabaları bu ödüle başvuramaz.
  • Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’nde daha önce şiir ya da öykü dalında ödül almış şair ve yazarlar, daha sonraki yıllarda bu ödüllerden birine başvuramaz.
  • Ödüle 15 Ekim 2023 -15 Nisan 2024 tarihleri arasında başvurulabilir. Ödüle katılmak için başvurmak isteyenler eserlerini aşağıdaki adrese dosyalarını gönderebilir:
    Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi, Cihangir Mah. E-5 Yanyol, Gürel Apt. No: 195, Kat: 3 Daire: 8 Avcılar/ İstanbul
    Son başvuru tarihine kadar dosyalar göndermelidir. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  • Sonuçlar, 1 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak, ödüller 1 Eylül 2024 tarihinde, Dünya Barış Günü’nde, yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

Şiir jüri üyeleri: A. Hicri İzgören, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve Betül Dünder

Öykü jüri üyeleri: Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Pınar Öğünç, Eylem Ata Güleç ve Tunç Kurt

Ayrıntılı bilgi için [email protected] adresine veya 0531 305 6590 numaralı telefondan Özge Gelen’e başvurulabilir.

Sennur Sezer hakkında

 1959’da İstanbul Kız Lisesi’nin ikinci sınıfından ayrıldıktan sonra Taşkızak Tersanesi’nde çalışmaya başladı. 1965'te Varlık Yayınları’nda çalışmaya başladı. 1982'ye kadar çeşitli yayınevlerinde ve ansiklopedilerde düzeltmen, metin yazarlığı yaptı.

Gerçek ve müstear isimle özellikle Yeşilçam'a çok sayıda senaryo ve şarkı sözü yazdı. Türkiye sosyalist hareketinin ve işçi sınıfı mücadelesinin içinde yer aldı. 7 Ekim 2015’te İstanbul'da eşi yazar Adnan Özyalçıner'le birlikte yaşadığı evde yaşamını yitirdi.

Şiir kitapları

Gecekondu (1964), Yasak (1966), Direnç (1977), Sesimi Arıyorum (1982), Kimlik Kartı (ilk üç kitap, 1983), Bu Resimde Kimler Var (1986), Afiş (1991), Kirlenmiş Kağıtlar (1999), Bir Annenin Notları (Seçme Şiirler 2002), Dilsiz Dengbej (2001), Akşam Haberleri (2006), İzi Kalsın (2011)

Diğer kitaplarından bazıları

Osmanlı’da Fal ve Falnameler (1998), Nâzım, Dünya ve Biz, (Şükran Kurdakul ile, 2002), Üç Dinin Buluştuğu Kent İstanbul (Adnan Özyalçıner ile, 2003), 68’in Edebiyatı Edebiyatın 68’i (2008), Gerçeğin Masalı (şiirler, 1979/2003), Anadolu’dan Öyküler (Adnan Özyalçıner ile, 1995), Mevlâna Dedem Demiş ki (2008), Türk Safosu Mihri Hatun (Belgesel Anlatı, 1997/2005) , Kerem ile Aslı (2005), Şahmaran (2006)

Ödülleri

Kadınların Sesi Dergisi’nin 8 Mart Ödülü (1980), “Bu Resimde Kimler Var” adlı kitabıyla   Halil Kocagöz Şiir Ödülü (1987), “Keloğlan İle Köse” Sıtkı Dost Çocuk Edebiyatı Ödülü (1990),  Pir Sultan Abdal Dernekleri Edebiyat Ödülü (1998),  Oğuzkaan Koleji Şiir Ustaları Ödülü (2000), “Kirlenmiş Kağıtlar”  ile Yunus Nadi Şiir Ödülü (2000), Ş.Avni Ölez Şiir Emeği Ödülü (2009), PEN Şiir Ödülü (2012) 

(EMK)

Sennur Sezer Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri
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/haber/sennur-sezer-odulleri-uzeyir-karahasanoglu-ve-bahtiyar-kaymak-in-260539
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/haber/sennur-sezer-emek-direnis-siir-ve-oyku-odulleri-ne-basvurular-basladi-256748
Sennur Sezer Ödülleri İlhan Sami Çomak ve Hüseyin Peker'in
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/haber/sennur-sezer-odulleri-ilhan-sami-comak-ve-huseyin-peker-in-208145
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