Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’ne başvurular başladı

Sennur Sezer hakkında

1959’da İstanbul Kız Lisesi’nin ikinci sınıfından ayrıldıktan sonra Taşkızak Tersanesi’nde çalışmaya başladı. 1965'te Varlık Yayınları’nda çalışmaya başladı. 1982'ye kadar çeşitli yayınevlerinde ve ansiklopedilerde düzeltmen, metin yazarlığı yaptı.

Gerçek ve müstear isimle özellikle Yeşilçam'a çok sayıda senaryo ve şarkı sözü yazdı. Türkiye sosyalist hareketinin ve işçi sınıfı mücadelesinin içinde yer aldı. 7 Ekim 2015’te İstanbul'da eşi yazar Adnan Özyalçıner'le birlikte yaşadığı evde yaşamını yitirdi.

Şiir kitapları

Gecekondu (1964), Yasak (1966), Direnç (1977), Sesimi Arıyorum (1982), Kimlik Kartı (ilk üç kitap, 1983), Bu Resimde Kimler Var (1986), Afiş (1991), Kirlenmiş Kağıtlar (1999), Bir Annenin Notları (Seçme Şiirler 2002), Dilsiz Dengbej (2001), Akşam Haberleri (2006), İzi Kalsın (2011)

Diğer kitaplarından bazıları

Osmanlı’da Fal ve Falnameler (1998), Nâzım, Dünya ve Biz, (Şükran Kurdakul ile, 2002), Üç Dinin Buluştuğu Kent İstanbul (Adnan Özyalçıner ile, 2003), 68’in Edebiyatı Edebiyatın 68’i (2008), Gerçeğin Masalı (şiirler, 1979/2003), Anadolu’dan Öyküler (Adnan Özyalçıner ile, 1995), Mevlâna Dedem Demiş ki (2008), Türk Safosu Mihri Hatun (Belgesel Anlatı, 1997/2005) , Kerem ile Aslı (2005), Şahmaran (2006)

Ödülleri

Kadınların Sesi Dergisi’nin 8 Mart Ödülü (1980), “Bu Resimde Kimler Var” adlı kitabıyla Halil Kocagöz Şiir Ödülü (1987), “Keloğlan İle Köse” Sıtkı Dost Çocuk Edebiyatı Ödülü (1990), Pir Sultan Abdal Dernekleri Edebiyat Ödülü (1998), Oğuzkaan Koleji Şiir Ustaları Ödülü (2000), “Kirlenmiş Kağıtlar” ile Yunus Nadi Şiir Ödülü (2000), Ş.Avni Ölez Şiir Emeği Ödülü (2009), PEN Şiir Ödülü (2012)