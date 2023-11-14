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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 12:34
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 12:47
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Şengal’e SİHA saldırısı: 3 kişi yaralandı

Şengal’in IŞİD'ten kurtarılmasının yıldönümüne denk gelen saldırı hakkında Şengal güvenlik güçlerinin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/14/sengale-siha-saldirisi-3-kisi-yaralandi.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Şengal’in (Sincar) Sinun kasabasında bir araca yönelik SİHA saldırı düzenlendi.

Rojnews’in haberine göre, dün (13 Kasım) akşam saatlerinde Türkiye’ye ait SİHA ile yapılan saldırıya dair elde edilen ilk bilgilere göre 3 kişi yaralandı. 

Şengal’in IŞİD'ten kurtarılmasının yıldönümüne denk gelen saldırı hakkında Şengal güvenlik güçlerinin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Türkiye'den konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Ne olmuştu?

IŞİD, Haziran 2014'te Musul'u aldıktan sonra 3 Ağustos'ta Şengal'e saldırdı ve kentte büyük bir katliam yaptı. Êzidi Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı ilçe ve çevresine yönelik saldırıda yüzlerce Êzidi Kürt toplu halde öldürüldü, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 6 binden fazla kişiyi ise kaçırdı.

13 Kasım 2015'te Şengal, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle PKK, YBŞ ve Peşmerge güçleri tarafından IŞİD'den geri alındı.

Şengal'de Êzidilere yönelik IŞİD saldırısının ardından PKK'nin desteğiyle kurulan ve çoğunluğu Êzidi Kürtlerden oluşan YBŞ, dönem dönem TSK tarafından hedef alınıyor.

Ankara, örgütün "Sincar'da faaliyet gösteren kolu" olarak nitelendirdiği YBŞ'nin dağıtılmasını isterken, Bağdat yönetimi ve çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Haşd el-Şaabi (Gönüllü Halk Güçleri) YBŞ'yi "resmi silahlı güç" olarak görüyor.

(NT)

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/haber/293-ezidi-daha-sengal-e-dondu-282679
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